Графики не везде. В Украине свет выключают до 16 часов, много где - аварийно

В Украине обновили графики отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Во многих регионах 22 января свет могут выключать до 16 часов в сутки или применять аварийные обесточивания.
РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.
В компании отметили, что ранее обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.
Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
По состоянию на 08:30 аварийные отключения введены в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской и Николаевской областях.
В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. График отключения света в Киеве 21 января будет действовать только при условии отмены экстренных отключений.
После последнего обстрела в области действуют аварийные отключения, во время которых графики не применяются.
Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.
Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются аварийные отключения.
В Харькове и области ввели аварийные отключения света, сообщили в облэнерго. При этом параллельно у некоторых потребителей действуют и графики отключения электричества.
Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
По данным Николаевоблэнерго, в области вводят графики аварийных отключений. Графики почасовых отключений продолжают действовать.
"В 8:40 получили новое распоряжение от НЭК "Укрэнерго" на применение графиков аварийных отключений (ГАВ). Сейчас будут обесточены 6, 7, 8, 9 и 10 очереди ГАВ. ГПВ продолжает действовать", - говорится в сообщении компании.
Суммарное количество часов без света может достигать 16 в сутки.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию об отключениях электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 4,5 очередей:
с 00:00 до 22:00 часов - электричество будут выключать для 4,5 очереди;
с 22:00 до 24:00 часов - электричество будут выключать для четырех очередей.
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Узнать свою очередь отключений можно:
Узнать свою очередь можно:
Узнать свою очередь на отключение по адресу можно:
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.
Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Напомним, в ночь на 20 января Россия нанесла комбинированный удар по Украине. В частности, дроны и ракеты были нацелены на Киев и область. В результате удара были повреждены энергетические объекты.
Вчера, 21 января, энергетикам удалось оживить все объекты критической инфраструктуры Киева после очередной российской атаки в ночь на 20 января. Однако ситуация с электричеством все равно остается сложной.
Также вчера министр энергетики Денис Шмыгаль пообещал, что в ближайшее время Киев перейдет от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.
По его словам, энергетики уже подготовили ряд технических решений, которые позволят стабилизировать ситуацию и отказаться от аварийных отключений.