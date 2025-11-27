Графики не везде. Как выключают свет по Украине 27 ноября: список
Сегодня, 27 ноября, во всех регионах Украины применяются ограничения потребления электроэнергии. Причиной стали последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам, которые вызвали повреждения линий и локальные обесточивания.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Какие ограничения действуют по стране
По решению "Укрэнерго", в течение суток с 00:00 до 23:59 действуют:
- графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 2,5 очередей;
- графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
В Минэнерго отмечают, что враг в течение суток атаковал энергетические объекты в нескольких областях. Из-за этого утром зафиксированы локальные аварийные обесточивания, а восстановительные работы продолжаются непрерывно. В Харьковской, Полтавской и Сумской областях дополнительно применяются аварийные отключения.
АО "Сумыоблэнерго" и АО "Полтаваоблэнерго" сообщают, что ведены графики аварийных отключений для 5 очередей.
Киев и область
ДТЭК Киевские электросети сообщают о стабилизационных отключениях с 06:00 до 23:59.
График отключения электроэнергии в Киеве 27 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)
ДТЭК Киевские региональные электросети также применяют стабилизационные ограничения в течение дня.
График отключения электроэнергии в Киевской области 27 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)
Жителей Киева и области призывают экономно потреблять электроэнергию, чтобы избежать экстренных отключений.
Днепропетровская область
По данным ДТЭК Днепровские электросети, в Днепре и области стабилизационные отключения продлятся с 06:00 до 00:00.
График отключения электроэнергии в Днепропетровской области 27 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)
Одесская область
В Одесской области часть Приморского, Пересыпского и Измаильского районов остались без света из-за локальной аварии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Кроме того, по приказу "Укрэнерго", 27 ноября в регионе действуют стабилизационные отключения с 06:00 до 23:59.
График отключения электроэнергии в Одесской области 27 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)
В течение суток 27 ноября также будут применены графики почасовых отключений электроэнергии во всех остальных регионах Украины.
Операторы сетей призывают потребителей экономно использовать электроэнергию, поскольку это помогает уменьшить нагрузку на систему и избежать экстренных отключений.
Где найти графики отключения электроэнергии
Чтобы проверить плановые, стабилизационные или аварийные отключения света, украинцам стоит пользоваться официальными источниками информации. Графики публикуют как местные облэнерго, так и сетевые операторы.
Актуальную информацию можно найти:
- на сайтах местных облэнерго;
- на сайтах ДТЭК для регионов, где работает компания (ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Одесские электросети, ДТЭК Донецкие электросети);
- социальные сети и мессенджеры.
Графики и предупреждения также часто публикуют:
- на официальных страницах облэнерго и ДТЭК в Facebook;
- в их каналах в Viber и Telegram.
Проверить информацию об отключении можно также:
- в чат-ботах облэнерго или ДТЭК (Viber/Telegram);
- в личном кабинете потребителя на сайте оператора.
Ранее РБК-Украина писало, что, по данным Минэнерго, главной проблемой энергосистемы является не нехватка электроэнергии, а невозможность доставить ее между регионами из-за массированных российских ударов по линиям передачи и трансформаторам. Из-за поврежденных высоковольтных "мостов" электричество часто остается в регионах генерации и не может попасть в дефицитные области. Именно поэтому "Укрэнерго" вынуждено применять различные очереди почасовых отключений, чтобы избежать системной аварии.
Также мы рассказывали, что глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что ухудшение ситуации в энергосистеме из-за сильных морозов пока не прогнозируется, и более долгих отключений света, вроде 10-12 часов подряд, не ожидают. По его словам, повышенное потребление в холодную погоду компенсируется увеличением генерации и импортом электроэнергии. В то же время из-за постоянных атак РФ украинцам стоит быть готовыми к различным сценариям.
При подготовке материала были использованы следующие источники: сообщения Министерства энергетики Украины, ДТЭК, региональных облэнерго.