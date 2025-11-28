Графіки у всіх областях: як вимикатимуть світло 28 листопада

В Україні 28 листопада у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України та "Укренерго".
"Укренерго" зазначає, що внаслідок попередніх масованих ракетних і дронових атак енергосистема працює в умовах дефіциту. Через це сьогодні в усіх областях з 00:00 до 23:59 вимушено застосовують:
У Міненерго додають, що в усіх постраждалих регіонах продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. Завдяки вже проведеним заходам тривалість знеструмлень вдалося суттєво скоротити, але потреба в обмеженнях зберігається.
У Києві стабілізаційні відключення триватимуть 28 листопада з 06:00 до 23:59.
Графік відключення електроенергії в Києві 28 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)
У Київській області обмеження діятимуть 28 листопада у той самий часовий проміжок.
Графік відключення електроенергії в Київській області 28 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)
В Одеській області, окрім стабілізаційних відключень 28 листопада, у частині Пересипського та Приморського районів Одеси, а також в Ізмаїльському районі зафіксовано локальну аварію. Фахівці вже працюють над її ліквідацією та відновленням живлення.
Графік відключення електроенергії в Одеській області 28 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)
У Дніпропетровській області стабілізаційні відключення триватимуть протягом усієї доби 28 листопада - з 00:00 до 24:00.
Графік відключення електроенергії в Дніпропетровській області 28 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Обсяги відключень можуть відрізнятися залежно від регіону. Наприклад, "Житомиробленерго" повідомляє, що вимикатимуть світло в таких обсягах:
Водночас у Полтавській області заплановані такі обмеження:
За даними Укренерго, станом на 9:30 ранку споживання електроенергії було на 2,3% вищим, ніж добою раніше. Причини:
Вчорашній вечірній максимум також був вищим за попередній - на 1,4%.
Актуальні графіки можна переглянути на офіційних сайтах місцевих обленерго та операторів системи розподілу. Енергетики радять стежити за оновленнями саме на регіональних сторінках, оскільки інформація може змінюватися протягом доби.
Найзручніше ознайомитись з інформацією на сайтах обленерго свого регіону: "Вінницяобленерго", "Житомиробленерго", "Львівобленерго", "Рівнеобленерго", "Полтаваобленерго", "Сумиобленерго", "Харківобленерго" та інших. Для Києва, Київської, Дніпропетровської, Одеської та Донецької областей актуальні графіки публікує ДТЕК.
Оновлення також з'являються на офіційних сторінках енергокомпаній у Facebook, у Telegram- та Viber-каналах. Крім того, перевірити інформацію можна у чат-ботах або в особистому кабінеті споживача.
Енергетики наголошують, що ощадливе споживання - критично важливе для стабільної роботи системи. Рекомендації:
Це допоможе мінімізувати тривалість вимушених відключень і уникати екстрених знеструмлень.
Раніше РБК-Україна писало, що ситуація з електропостачанням у більшості регіонів України залишається складною, але найкритичніша вона у прифронтових областях - Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій. Голова "Укренерго" Віталій Зайченко наголошує, що ці регіони найчастіше зазнають російських атак, а ремонтні бригади працюють у найнебезпечніших умовах.
Також ми розповідали, що Росія навмисно б’є по лініях передачі та трансформаторах, через що Україна не може передавати електроенергію між регіонами навіть тоді, коли її достатньо. Як пояснили в Міненерго, пошкоджені високовольтні "мости" не дозволяють доставити струм до дефіцитних областей, тому "Укренерго" змушене застосовувати різні черги відключень, аби уникнути аварії.