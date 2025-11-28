Графики во всех областях: как будут отключать свет 28 ноября

"Укрэнерго" отмечает, что в результате предыдущих массированных ракетных и дроновых атак энергосистема работает в условиях дефицита. Поэтому сегодня во всех областях с 00:00 до 23:59 вынужденно применяют:

почасовые отключения объемом от 0,5 до 2,5 очередей;

графики ограничения мощности для бизнеса и промышленных предприятий.

В Минэнерго добавляют, что во всех пострадавших регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Благодаря уже проведенным мероприятиям продолжительность обесточиваний удалось существенно сократить, но потребность в ограничениях сохраняется.

Как будут отключать свет в разных регионах

В Киеве стабилизационные отключения продлятся 28 ноября с 06:00 до 23:59.

График отключения электроэнергии в Киеве 28 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

В Киевской области ограничения будут действовать 28 ноября в тот же временной промежуток.

График отключения электроэнергии в Киевской области 28 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

В Одесской области, кроме стабилизационных отключений 28 ноября, в части Пересыпского и Приморского районов Одессы, а также в Измаильском районе зафиксирована локальная авария. Специалисты уже работают над ее ликвидацией и восстановлением питания.

График отключения электроэнергии в Одесской области 28 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

В Днепропетровской области стабилизационные отключения будут продолжаться в течение всех суток 28 ноября - с 00:00 до 24:00.

График отключения электроэнергии в Днепропетровской области 28 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

Объемы отключений могут отличаться в зависимости от региона. Например, "Житомироблэнерго" сообщает, что будут отключать свет в таких объемах:

с 06.00 до 08.00 - 1,5 очереди;

с 08.00 до 11.00 - 2,0 очереди;

с 11.00 до 17.00 - 2,5 очереди;

с 17.00 до 20.00 - 1,5 очереди;

с 20.00 до 23.00 - 0,5 очереди.

В то же время в Полтавской области запланированы следующие ограничения:

с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 0,5 очереди;

с 06:00 по 08:00 - 1,5 очереди;

с 08:00 по 20:00 - 2,5 очереди;

с 20:00 по 22:00 - 1,5 очереди;

с 22:00 по 23:59 - 0,5 очереди.

Потребление растет

По данным Укрэнерго, по состоянию на 9:30 утра потребление электроэнергии было на 2,3% выше, чем сутками ранее. Причины:

снижение температуры воздуха;

высокая облачность, что уменьшает эффективность частных солнечных станций;

увеличение нагрузки на сеть.

Вчерашний вечерний максимум также был выше предыдущего - на 1,4%.

Где найти графики отключения света

Актуальные графики можно посмотреть на официальных сайтах местных облэнерго и операторов системы распределения. Энергетики советуют следить за обновлениями именно на региональных страницах, поскольку информация может меняться в течение суток.

Удобнее всего ознакомиться с информацией на сайтах облэнерго своего региона: "Винницаоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Львовоблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Харьковоблэнерго" и других. Для Киева, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей актуальные графики публикует ДТЭК.

Обновления также появляются на официальных страницах энергокомпаний в Facebook, в Telegram- и Viber-каналах. Кроме того, проверить информацию можно в чат-ботах или в личном кабинете потребителя.

Украинцев просят экономить

Энергетики отмечают, что экономное потребление - критически важно для стабильной работы системы. Рекомендации:

ограничить использование мощных электроприборов;

перенести энергоемкие процессы на ночные часы - после 22:00;

уменьшить нагрузку в пиковые периоды - утром и вечером.

Это поможет минимизировать продолжительность вынужденных отключений и избегать экстренных обесточиваний.