Общество Образование Деньги Изменения

Графики во всех областях: как будут отключать свет 28 ноября

Фото: Как будут отключать свет 28 ноября (Kirill Chubotin_Ukrinform_NurPhoto GettyImages)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине 28 ноября во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины и "Укрэнерго".

"Укрэнерго" отмечает, что в результате предыдущих массированных ракетных и дроновых атак энергосистема работает в условиях дефицита. Поэтому сегодня во всех областях с 00:00 до 23:59 вынужденно применяют:

  • почасовые отключения объемом от 0,5 до 2,5 очередей;
  • графики ограничения мощности для бизнеса и промышленных предприятий.

В Минэнерго добавляют, что во всех пострадавших регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Благодаря уже проведенным мероприятиям продолжительность обесточиваний удалось существенно сократить, но потребность в ограничениях сохраняется.

Как будут отключать свет в разных регионах

В Киеве стабилизационные отключения продлятся 28 ноября с 06:00 до 23:59.

График отключения электроэнергии в Киеве 28 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

В Киевской области ограничения будут действовать 28 ноября в тот же временной промежуток.

График отключения электроэнергии в Киевской области 28 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

В Одесской области, кроме стабилизационных отключений 28 ноября, в части Пересыпского и Приморского районов Одессы, а также в Измаильском районе зафиксирована локальная авария. Специалисты уже работают над ее ликвидацией и восстановлением питания.

График отключения электроэнергии в Одесской области 28 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

В Днепропетровской области стабилизационные отключения будут продолжаться в течение всех суток 28 ноября - с 00:00 до 24:00.

График отключения электроэнергии в Днепропетровской области 28 ноября (инфографика: t.me/dtek_ua)

Объемы отключений могут отличаться в зависимости от региона. Например, "Житомироблэнерго" сообщает, что будут отключать свет в таких объемах:

  • с 06.00 до 08.00 - 1,5 очереди;
  • с 08.00 до 11.00 - 2,0 очереди;
  • с 11.00 до 17.00 - 2,5 очереди;
  • с 17.00 до 20.00 - 1,5 очереди;
  • с 20.00 до 23.00 - 0,5 очереди.

В то же время в Полтавской области запланированы следующие ограничения:

  • с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 0,5 очереди;
  • с 06:00 по 08:00 - 1,5 очереди;
  • с 08:00 по 20:00 - 2,5 очереди;
  • с 20:00 по 22:00 - 1,5 очереди;
  • с 22:00 по 23:59 - 0,5 очереди.

Потребление растет

По данным Укрэнерго, по состоянию на 9:30 утра потребление электроэнергии было на 2,3% выше, чем сутками ранее. Причины:

  • снижение температуры воздуха;
  • высокая облачность, что уменьшает эффективность частных солнечных станций;
  • увеличение нагрузки на сеть.

Вчерашний вечерний максимум также был выше предыдущего - на 1,4%.

Где найти графики отключения света

Актуальные графики можно посмотреть на официальных сайтах местных облэнерго и операторов системы распределения. Энергетики советуют следить за обновлениями именно на региональных страницах, поскольку информация может меняться в течение суток.

Удобнее всего ознакомиться с информацией на сайтах облэнерго своего региона: "Винницаоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Львовоблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Харьковоблэнерго" и других. Для Киева, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей актуальные графики публикует ДТЭК.

Обновления также появляются на официальных страницах энергокомпаний в Facebook, в Telegram- и Viber-каналах. Кроме того, проверить информацию можно в чат-ботах или в личном кабинете потребителя.

Украинцев просят экономить

Энергетики отмечают, что экономное потребление - критически важно для стабильной работы системы. Рекомендации:

  • ограничить использование мощных электроприборов;
  • перенести энергоемкие процессы на ночные часы - после 22:00;
  • уменьшить нагрузку в пиковые периоды - утром и вечером.

Это поможет минимизировать продолжительность вынужденных отключений и избегать экстренных обесточиваний.

Ранее РБК-Украина писало, что ситуация с электроснабжением в большинстве регионов Украины остается сложной, но самая критическая она в прифронтовых областях - Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой. Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко отмечает, что эти регионы чаще всего подвергаются российским атакам, а ремонтные бригады работают в самых опасных условиях.

Также мы рассказывали, что Россия намеренно бьет по линиям передачи и трансформаторам, из-за чего Украина не может передавать электроэнергию между регионами даже тогда, когда ее достаточно. Как пояснили в Минэнерго, поврежденные высоковольтные "мосты" не позволяют доставить ток в дефицитные области, поэтому "Укрэнерго" вынуждено применять различные очереди отключений, чтобы избежать аварии.

