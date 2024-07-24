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Графіки відключення світла завтра будуть діяти лише шість годин: коли саме

Україна, Середа 24 липня 2024 19:04
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Графіки відключення світла завтра будуть діяти лише шість годин: коли саме Фото: завтра світло відключатимуть лише протягом шести годин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 25 липня, графіки відключень світла будуть застосовувати протягом шести годин. Решту часу обмеження задіювати не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

Як зазначили у компанії, графіки відключень завтра не застосовуватимуть до 16:00.

При цьому з 16:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень.

Що передувало

Нагадаємо, в Україні після спаду спеки продовжують послаблювати обмеження електропостачання. Зокрема, світло у сірих зонах графіків відключали лише у понеділок, 22 липня.

При цьому сьогодні, 24 липня, графіки відключення світла по всій Україні скасували до 16:00. Пізніше стало відомо, що обмеження у деяких регіонах не застосовують до 20:00.

Раніше глава Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян висловлював надію, що тенденція зі скасуванням дії графіків зберігатиметься й надалі.

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