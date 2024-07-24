Графики отключения света завтра будут действовать только шесть часов: когда именно

В Украине завтра, 25 июля, графики отключений света будут применять в течение шести часов. В остальное время ограничения задействовать не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

При этом с 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.

Как отметили в компании, графики отключений завтра не будут применять до 16:00.

Что предшествовало

Напомним, в Украине после спада жары продолжают ослаблять ограничения электроснабжения. В частности, свет в серых зонах графиков отключали только в понедельник, 22 июля.

При этом сегодня, 24 июля, графики отключений света по всей Украине отменили до 16:00. Позже стало известно, что ограничения в некоторых регионах не применяют до 20:00.

Ранее глава Государственной службы энергетического надзора Руслан Слободян выражал надежду, что тенденция с отменой действия графиков будет сохраняться и дальше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.