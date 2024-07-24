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Графики отключения света завтра будут действовать только шесть часов: когда именно

Украина, Среда 24 июля 2024 19:04
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Графики отключения света завтра будут действовать только шесть часов: когда именно Фото: завтра свет будут отключать только в течение шести часов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 25 июля, графики отключений света будут применять в течение шести часов. В остальное время ограничения задействовать не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отметили в компании, графики отключений завтра не будут применять до 16:00.

При этом с 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.

Что предшествовало

Напомним, в Украине после спада жары продолжают ослаблять ограничения электроснабжения. В частности, свет в серых зонах графиков отключали только в понедельник, 22 июля.

При этом сегодня, 24 июля, графики отключений света по всей Украине отменили до 16:00. Позже стало известно, что ограничения в некоторых регионах не применяют до 20:00.

Ранее глава Государственной службы энергетического надзора Руслан Слободян выражал надежду, что тенденция с отменой действия графиков будет сохраняться и дальше.

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Графики отключения света завтра будут действовать только шесть часов: когда именно
Графики отключения света завтра будут действовать только шесть часов: когда именно
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