Графіки відключення світла обсягом до трьох черг діятимуть 13 листопада
В Україні 13 листопада відключення електроенергії вводять у низці областей протягом доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Графіки на 13 листопада
13 листопада у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:
- для промисловості - графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).
Причиною обмежень є наслідки атак РФ на енергосистему України.
Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, зазначили в "Укренерго".
Раніше РБК-Україна писало, що після чергового російського удару на одній із підстанцій "Укренерго" утворилася вирва розміром із житловий будинок.
Крім того, окупанти вдарили дронами по шістьох громадах Житомирщини. Пошкоджені приватні будинки, а також важливі об'єкти енергетики й транспорту.
Також стало відомо, що через російські атаки без світла залишилася частина споживачів у восьми областях.
Протягом 11 листопада Росія продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру. Станом на ранок частково знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях.