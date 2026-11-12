ua en ru
Чт, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Графіки відключення світла обсягом до трьох черг діятимуть 13 листопада

20:25 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Графіки відключення світла обсягом до трьох черг діятимуть 13 листопада Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

В Україні 13 листопада відключення електроенергії вводять у низці областей протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Графіки на 13 листопада

13 листопада у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:

  • для промисловості - графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).

Причиною обмежень є наслідки атак РФ на енергосистему України.

Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, зазначили в "Укренерго".

Раніше РБК-Україна писало, що після чергового російського удару на одній із підстанцій "Укренерго" утворилася вирва розміром із житловий будинок.

Крім того, окупанти вдарили дронами по шістьох громадах Житомирщини. Пошкоджені приватні будинки, а також важливі об'єкти енергетики й транспорту.

Також стало відомо, що через російські атаки без світла залишилася частина споживачів у восьми областях.

Протягом 11 листопада Росія продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру. Станом на ранок частково знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Графіки відключення світла
Новини
Путін погрожує продовженням війни, якщо Європа введе війська в Україну
Путін погрожує продовженням війни, якщо Європа введе війська в Україну
Аналітика
Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone