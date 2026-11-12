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РФ масовано ударила по Житомирщині: під атаками енергетика і будинки, є постраждалий (фото)

09:03 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
РФ масовано ударила по Житомирщині: під атаками енергетика і будинки, є постраждалий (фото) Фото: наслідки обстрілу Житомирщини (t.me/zhytomyrskaODA/18973)
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Росіяни атакували дронами шість громад Житомирщини. Пошкоджені приватні будинки, а також важливі об'єкти енергетики й транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Протягом минулої доби та цієї ночі російські дрони летіли на Коростенську, Вільшанську, Чуднівську, Ружинську, Бердичівську та Житомирську громади.

Через обстріли постраждала одна людина. У приватних домоволодіннях пошкоджено три будинки та дві господарські споруди. Також уражені об'єкти енергетики й транспорту.

Пожежі, які виникли після ударів, загасили рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Їхню роботу ускладнювала постійна загроза повторних атак.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували Україну балістичними й протикорабельними ракетами та 123 ударними дронами.

За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила й подавила 89 безпілотників та п'ять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Тим часом у Києві дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі.

У будинку спалахнула пожежа з третього по шостий поверх, а на рівні п'ятого поверху є часткові руйнування.

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