Графики отключения света объемом до трех очередей будут действовать 13 ноября
В Украине 13 ноября отключение электроэнергии вводится в ряде областей в течение суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
Графики на 13 ноября
13 ноября в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии:
- для промышленности - графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 1,5 до 3 очередей).
Причиной ограничений являются последствия атак РФ на энергосистему Украины.
Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, отметили в "Укрэнерго".
Ранее РБК-Украина писало, что после очередного российского удара на одной из подстанций "Укрэнерго" образовалась воронка размером с жилой дом.
Кроме того, оккупанты ударили дронами по шести громадам Житомирщины. Повреждены частные дома, а также важные объекты энергетики и транспорта.
Также стало известно, что из-за российских атак без света осталась часть потребителей в восьми областях.
В течение 11 ноября Россия продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру. На утро частично обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях.