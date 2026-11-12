Графики отключения света объемом до трех очередей будут действовать 13 ноября

В Украине 13 ноября отключение электроэнергии вводится в ряде областей в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Графики на 13 ноября

13 ноября в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии:

для промышленности - графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 1,5 до 3 очередей).

Причиной ограничений являются последствия атак РФ на энергосистему Украины.

Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, отметили в "Укрэнерго".

Ранее РБК-Украина писало, что после очередного российского удара на одной из подстанций "Укрэнерго" образовалась воронка размером с жилой дом.

Кроме того, оккупанты ударили дронами по шести громадам Житомирщины. Повреждены частные дома, а также важные объекты энергетики и транспорта.