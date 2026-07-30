Графіки відключення світла можуть повернутися, в Україну йде аномальна спека

Через аномальну спеку наступного тижня Україна може зіткнутися зі зростанням споживання електроенергії одразу на цілий гігават.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
На нараді з керівництвом "Укренерго", "Енергоатому", "Укргідроенерго", "Нафтогазу" та НКРЕКП обговорили, як утримати баланс в енергосистемі під час пікового навантаження.
Ситуацію ускладнює те, що на цей же період припадають планові ремонти на генеруючих потужностях.
Міненерго доручило вжити кілька кроків для стабільної роботи мережі:
"Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі", - зазначив Денис Шмигаль.
Водночас "Укренерго" готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу, якщо навантаження на мережу виявиться критичним.
Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію у пікові години - з 16:00 до 23:00.
Ще у червні цього року стало відомо, що зловмисники з території Росії масово розсилають фейкові листи нібито від "Укренерго".
У листах пропонували завантажити шкідливі файли під виглядом графіків відключень світла чи квитанцій для оплати. В компанії наголосили, що ніколи не надсилають такі документи електронною поштою.
Тим часом ДТЕК пояснив, чому під час відключень електрику вимикають цілими мікрорайонами, а не окремими будинками.
У компанії розповіли, що знеструмлюють не будинки, а енергооб'єкти, які їх живлять, тому світла одночасно може не бути в кількох під'їздах чи навіть кварталах.