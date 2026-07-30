Графики отключения света могут вернуться, в Украину идет аномальная жара

Из-за аномальной жары на следующей неделе Украина может столкнуться с ростом потребления электроэнергии на целый гигаватт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.
На совещании с руководством "Укрэнерго", "Энергоатома", "Укргидроэнерго", "Нафтогаза" и НКРЭКУ обсудили, как удержать баланс в энергосистеме во время пиковой нагрузки.
Ситуацию усложняет то, что на этот же период приходятся плановые ремонты на генерирующих мощностях.
Минэнерго поручило принять несколько шагов для стабильной работы сети:
"Рассчитываем, что эти и дополнительные меры обеспечат потребности потребителей в полном объеме", - отметил Денис Шмигаль.
В то же время "Укрэнерго" готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, если нагрузка на сеть окажется критической.
Энергетики призывают бережливо потреблять электроэнергию в пиковые часы – с 16:00 до 23:00.
Еще в июне этого года стало известно, что злоумышленники с территории России массово рассылают фейковые письма якобы от "Укрэнерго" .
В письмах предлагалось загрузить вредоносные файлы под видом графиков отключений света или квитанций для оплаты. В компании подчеркнули, что никогда не посылают такие документы по электронной почте.
Тем временем ДТЭК объяснил, почему во время отключений электричество выключают целыми микрорайонами, а не отдельными домами.
В компании рассказали, что обесточивают не дома, а питающие их энергообъекты, поэтому света одновременно может не быть в нескольких подъездах или даже кварталах.