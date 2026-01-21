Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні

"Укренерго"

Зазначається, що причиною стали наслідки масованого російського обстрілу ракетами та безпілотниками.

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у дописі.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

В "Укренерго" наголосили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Київ

У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графік відключення світла у Києві 21 січня діятиме лише за умови скасування екстрених відключень.

Київська область

Після останнього обстрілу в області діють екстрені відключення, під час яких графіки не застосовуються.

Одеська область

Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають аварійні відключення.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бот у Telegram;

приватні повідомлення у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Полтавська область

О 07:37 в області ввели графіки аварійних відключень для 5 черг. Таку команду дало НЕК "Укренерго" у зв'язку зі заниженим рівнем напруги, пояснили у Полтаваобленерго.

Дніпропетровська область

ДТЕК оприлюднила графіки відключень електроенергії в Дніпропетровській області на 21 січня.

Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Сумська область

Сьогодні в області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Чернігівська область

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Вінницька область

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Харківська область

1.1 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.2 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

3.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

3.2 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

5.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Запорізька область

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00



Черкаська область

21 січня за командою НЕК "Укренерго" продовжить діяти графік погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

1.1 00:00 - 04:30, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:30 - 22:00

1.2 01:00 - 05:30, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:00

2.1 00:00 - 01:00, 02:30 - 07:00, 08:30 - 13:00, 14:30 - 18:30, 21:00 - 23:30

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

3.1 00:00 - 03:00, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 20:30, 23:30 - 24:00

3.2 00:00 - 01:30, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:00, 21:00 - 23:00

4.1 00:00 - 00:30, 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:30 - 24:00

4.2 00:00 - 03:30, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00

5.1 00:00 - 02:30, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

5.2 01:30 - 06:00, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 20:00 - 22:30

6.1 00:30 - 05:00, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 21:30

6.2 00:00 - 04:00, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:00, 23:30 - 24:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Кіровоградська область

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Житомирська область

Сьогодні НЕК "Укренерго" змінив застосування кількості черг:

з 00:00 до 18:00 - 4,5 черги

з 18:00 до 20:00 - 4,0 черги

з 20:00 до 22:00 - 3,5 черги

з 22:00 до 24:00 - 3,0 черги

Актуальну інформацію можна дізнатися тут.

Миколаївська область

1.1 – 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;

1.2 – 01:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;

2.1 – 00:00 - 01:00; 08:00 - 15:00; 18:30 - 00:00;

2.2 – 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30;

3.1 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;

3.2 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 09:30 - 11:30; 15:00 - 22:00;

4.1 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 11:30; 15:00 - 21:30;

4.2 – 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;

5.1 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:30; 15:00 - 21:30;

5.2 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;

6.1 – 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;

6.2 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 19:30; 22:00 - 00:00.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Волинська область

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Львівська область

Сьогодні 21 січня на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.

Дізнатись свою чергу відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Івано-Франківська область

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Тернопільська область

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Закарпатська область

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.

Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.

Чернівецька область

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Рівненська область

В області оновили графік відключення світла.

підчерга 1.1 20.00-00.00

підчерга 1.2 20.00-00.00

підчерга 2.1 00.00-04.00

підчерга 2.2 00.00-04.00, 18.00-20.00

підчерга 3.1 04.00-07.00, 18.00-20.00

підчерга 3.2 04.00-07.00, 18.00-22.00

підчерга 4.1 14.00-18.00

підчерга 4.2 10.00-14.00

підчерга 5.1 10.00-14.00

підчерга 5.2 10.00-14.00

підчерга 6.1 14.00-18.00

підчерга 6.2 14.00-18.00