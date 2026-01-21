Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні

В низці областей України у середу, 21 січня, знову запроваджено аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки відключень там не діють.
РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.
Зазначається, що причиною стали наслідки масованого російського обстрілу ракетами та безпілотниками.
"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у дописі.
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
В "Укренерго" наголосили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графік відключення світла у Києві 21 січня діятиме лише за умови скасування екстрених відключень.
Після останнього обстрілу в області діють екстрені відключення, під час яких графіки не застосовуються.
Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.
Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають аварійні відключення.
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
О 07:37 в області ввели графіки аварійних відключень для 5 черг. Таку команду дало НЕК "Укренерго" у зв'язку зі заниженим рівнем напруги, пояснили у Полтаваобленерго.
ДТЕК оприлюднила графіки відключень електроенергії в Дніпропетровській області на 21 січня.
Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Сьогодні в області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
21 січня за командою НЕК "Укренерго" продовжить діяти графік погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
Сьогодні НЕК "Укренерго" змінив застосування кількості черг:
Актуальну інформацію можна дізнатися тут.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Сьогодні 21 січня на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
Дізнатися свою чергу можна:
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.
Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
В області оновили графік відключення світла.
підчерга 1.1 20.00-00.00
підчерга 1.2 20.00-00.00
підчерга 2.1 00.00-04.00
підчерга 2.2 00.00-04.00, 18.00-20.00
підчерга 3.1 04.00-07.00, 18.00-20.00
підчерга 3.2 04.00-07.00, 18.00-22.00
підчерга 4.1 14.00-18.00
підчерга 4.2 10.00-14.00
підчерга 5.1 10.00-14.00
підчерга 5.2 10.00-14.00
підчерга 6.1 14.00-18.00
підчерга 6.2 14.00-18.00
Нагадаємо, що з осені 2025 року Росія відновила свою тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. У зв'язку з цим багато міст України стикаються з блекаутами.
Зокрема, 9 та 13 січня Київ і Київська область зазнали двох масованих атак російських військ по енергооб’єктах. Тоді тисячі будинків у столиці та регіоні залишилися без опалення, в регіоні ввели ектренні відключення світла.
В ніч проти 20 січня Росія влаштувала новий ракетно-дроновий удар по Україні. Внаслідок масштабної атаки тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C.
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що з жовтня 2025 року РФ пошкодила близько 8,5 ГВт енергогенерації України.
Для покриття дефіциту та відновлення зруйнованих об’єктів країні терміново потрібна допомога на 1 млрд доларів.