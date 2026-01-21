UA

Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні

Ілюстративне фото: відключення світла діятимуть у всіх областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В низці областей України у середу, 21 січня, знову запроваджено аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки відключень там не діють.

РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.

"Укренерго"

Зазначається, що причиною стали наслідки масованого російського обстрілу ракетами та безпілотниками.

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у дописі.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

В "Укренерго" наголосили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Київ

У столиці  через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графік відключення світла у Києві 21 січня діятиме лише за умови скасування екстрених відключень.

Київська область

Після останнього обстрілу в області діють екстрені відключення, під час яких графіки не застосовуються.

Одеська область

Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають аварійні відключення.

 

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бот у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Полтавська область

О 07:37 в області ввели графіки аварійних відключень для 5 черг. Таку команду дало НЕК "Укренерго" у зв'язку зі заниженим рівнем напруги, пояснили у Полтаваобленерго.

Дніпропетровська область

ДТЕК оприлюднила графіки відключень електроенергії в Дніпропетровській області на 21 січня.

 

Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Сумська область

Сьогодні в області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

  • на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
  • в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
  • у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
  • у Telegram;
  • у Facebook.

Чернігівська область

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Вінницька область

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Харківська область

  • 1.1 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 1.2 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 2.1 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 2.2 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 3.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
  • 3.2 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
  • 4.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
  • 4.2 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
  • 5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00
  • 5.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
  • 6.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
  • 6.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Запорізька область

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
     

Черкаська область

21 січня за командою НЕК "Укренерго" продовжить діяти графік погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

  • 1.1 00:00 - 04:30, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:30 - 22:00
  • 1.2 01:00 - 05:30, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:00
  • 2.1 00:00 - 01:00, 02:30 - 07:00, 08:30 - 13:00, 14:30 - 18:30, 21:00 - 23:30
  • 2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00
  • 3.1 00:00 - 03:00, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 20:30, 23:30 - 24:00
  • 3.2 00:00 - 01:30, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:00, 21:00 - 23:00
  • 4.1 00:00 - 00:30, 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:30 - 24:00
  • 4.2 00:00 - 03:30, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00 
  • 5.1 00:00 - 02:30, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
  • 5.2 01:30 - 06:00, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 20:00 - 22:30
  • 6.1 00:30 - 05:00, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 21:30
  • 6.2 00:00 - 04:00, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:00, 23:30 - 24:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах ViberTelegram"Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Кіровоградська область

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

Житомирська область

Сьогодні НЕК "Укренерго" змінив застосування кількості черг:

  • з 00:00 до 18:00 - 4,5 черги
  • з 18:00 до 20:00 - 4,0 черги
  • з 20:00 до 22:00 - 3,5 черги
  • з 22:00 до 24:00 - 3,0 черги

Актуальну інформацію можна дізнатися тут.

Миколаївська область

  • 1.1 – 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;
  • 1.2 – 01:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;
  • 2.1 – 00:00 - 01:00; 08:00 - 15:00; 18:30 - 00:00;
  • 2.2 – 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30;
  • 3.1 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;
  • 3.2 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 09:30 - 11:30; 15:00 - 22:00;
  • 4.1 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 11:30; 15:00 - 21:30;
  • 4.2 – 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;
  • 5.1 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:30; 15:00 - 21:30;
  • 5.2 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;
  • 6.1 – 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;
  • 6.2 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 19:30; 22:00 - 00:00.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Волинська область

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Львівська область

Сьогодні 21 січня на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.

Дізнатись свою чергу відключень можна:

  • на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Івано-Франківська область

Дізнатися свою чергу можна:

  • на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
  • у Viber-боті компанії;
  • за посиланням.

Тернопільська область

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Закарпатська область

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.

Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.

Чернівецька область

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Рівненська область

В області оновили графік відключення світла.

підчерга 1.1 20.00-00.00
підчерга 1.2 20.00-00.00
підчерга 2.1 00.00-04.00
підчерга 2.2 00.00-04.00, 18.00-20.00
підчерга 3.1 04.00-07.00, 18.00-20.00
підчерга 3.2 04.00-07.00, 18.00-22.00
підчерга 4.1 14.00-18.00
підчерга 4.2 10.00-14.00
підчерга 5.1 10.00-14.00
підчерга 5.2 10.00-14.00
підчерга 6.1 14.00-18.00
підчерга 6.2 14.00-18.00

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, що з осені 2025 року Росія відновила свою тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. У зв'язку з цим багато міст України стикаються з блекаутами.

Зокрема, 9 та 13 січня Київ і Київська область зазнали двох масованих атак російських військ по енергооб’єктах. Тоді тисячі будинків у столиці та регіоні залишилися без опалення, в регіоні ввели ектренні відключення світла.

В ніч проти 20 січня Росія влаштувала новий ракетно-дроновий удар по Україні. Внаслідок масштабної атаки тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що з жовтня 2025 року РФ пошкодила близько 8,5 ГВт енергогенерації України.

Для покриття дефіциту та відновлення зруйнованих об’єктів країні терміново потрібна допомога на 1 млрд доларів.

УкренергоГрафіки відключення світлаВійна в УкраїніБлекаут