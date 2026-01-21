Жесткие графики и аварийные отключения: как сегодня выключают свет по всей стране

В ряде областей Украины в среду, 21 января, снова введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики отключений там не действуют.
РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.
Отмечается, что причиной стали последствия массированного российского обстрела ракетами и беспилотниками.
"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.
В "Укрэнерго" отметили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. График отключения света в Киеве 21 января будет действовать только при условии отмены экстренных отключений.
После последнего обстрела в области действуют экстренные отключения, во время которых графики не применяются.
Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.
Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются аварийные отключения.
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
В 07:37 в области ввели графики аварийных отключений для 5 очередей. Такую команду дало НЭК "Укрэнерго" в связи с заниженным уровнем напряжения, пояснили в Полтаваоблэнерго.
ДТЭК обнародовала графики отключений электроэнергии в Днепропетровской области на 21 января.
Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Сегодня в области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или свою очередь можно:
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
21 января по команде НЭК "Укрэнерго" продолжит действовать график почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
Сегодня НЭК "Укрэнерго" изменил применение количества очередей:
Актуальную информацию можно узнать здесь.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Сегодня 21 января на Львовщине будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.
Узнать свою очередь отключений можно:
Узнать свою очередь можно:
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.
Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
В области обновили график отключения света.
подчередь 1.1 20.00-00.00
подчередь 1.2 20.00-00.00
подчерк 2.1 00.00-04.00
подчерк 2.2 00.00-04.00, 18.00-20.00
подчередь 3.1 04.00-07.00, 18.00-20.00
подчередь 3.2 04.00-07.00, 18.00-22.00
подчередь 4.1 14.00-18.00
подчередь 4.2 10.00-14.00
подчередь 5.1 10.00-14.00
подчередь 5.2 10.00-14.00
подчередь 6.1 14.00-18.00
подчередь 6.2 14.00-18.00
Напомним, что с осени 2025 года Россия возобновила свою тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим многие города Украины сталкиваются с блэкаутами.
В частности, 9 и 13 января Киев и Киевская область подверглись двум массированным атакам российских войск по энергообъектам. Тогда тысячи домов в столице и регионе остались без отопления, в регионе ввели экстренные отключения света.
В ночь на 20 января Россия устроила новый ракетно-дроновой удар по Украине. В результате масштабной атаки тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что с октября 2025 года РФ повредила около 8,5 ГВт энергогенерации Украины.
Для покрытия дефицита и восстановления разрушенных объектов стране срочно нужна помощь на 1 млрд долларов.