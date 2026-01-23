Графіки знову не всюди. Аварійні відключення охоплюють все більше областей (повний список)

"Укренерго"

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

У тих регіонах, де застосовані аварійні відключення світла, раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

Водночас "Укренерго" попередило, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому населення повинно слідкувати за повідомленнями місцевих операторів електромереж.

Аварійні відключення

Станом на 08:30 аварійні відключення запроваджено у Полтавській, Сумській, Харківській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровський, Чернігівській, Миколаївській та Одеській областях.

Київ

У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють.

Київська область

Після останнього обстрілу в області діють аварійні відключення, під час яких графіки не застосовуються.

Харківська область

У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла, повідомили в обленерго. При цьому паралельно у деяких споживачів діють і графіки відключення електрики.

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

5.2 00:00-06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

6.1 00:00-06:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 00:00-03:00; 06:00-10:00; 13:30-20:30

Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Запорізька область

Графік відсутності електропостачання на 23 січня (з урахуванням 30 хвилин на перемикання)

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) графіків погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті обленерго або тут.

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Житомирська область

Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" повідомила, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 4,5 черг:

з 00:00 до 10:00 - електрику вимикатимуть для 4,5 черг;

з 10:00 до 22:00 - електрику вимикатимуть для 4 черг;

з 22:00 до 24:00 - електрику вимикатимуть для 3,5 черг.

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".

Вінницька область

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Львівська область

На Львівщині до 9 з 12 підчерг тричі застосують обмеження подачі електроенергії. У підчерг № 4.1 та 5.1 світло вимикатимуть чотири рази, а у підчерги № 2.1 – лише двічі за добу.

Дізнатись свою чергу відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Івано-Франківська область

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Тернопільська область

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Закарпатська область

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.

Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.

Чернівецька область

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Волинська область

23 січня у Волинській області будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії для побутових споживачів через складну ситуацію в енергосистемі країни.

Упродовж доби ситуація з відключеннями світла може змінюватися.

Режим погодинних відключень світла для населення діятиме в такому обсязі:

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Рівненська область

Графіки погодинних відключень електроенергії на Рівненщині: