Графіки знову не всюди. Аварійні відключення охоплюють все більше областей (повний список)

Сьогодні зранку, 23 січня у багатьох областях України ввели аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Це означає, що графіки там не діють.
РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.
"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.
У тих регіонах, де застосовані аварійні відключення світла, раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання
Водночас "Укренерго" попередило, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому населення повинно слідкувати за повідомленнями місцевих операторів електромереж.
Станом на 08:30 аварійні відключення запроваджено у Полтавській, Сумській, Харківській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровський, Чернігівській, Миколаївській та Одеській областях.
У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють.
Після останнього обстрілу в області діють аварійні відключення, під час яких графіки не застосовуються.
У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла, повідомили в обленерго. При цьому паралельно у деяких споживачів діють і графіки відключення електрики.
Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".
Графік відсутності електропостачання на 23 січня (з урахуванням 30 хвилин на перемикання)
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) графіків погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті обленерго або тут.
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" повідомила, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 4,5 черг:
Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
На Львівщині до 9 з 12 підчерг тричі застосують обмеження подачі електроенергії. У підчерг № 4.1 та 5.1 світло вимикатимуть чотири рази, а у підчерги № 2.1 – лише двічі за добу.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
Дізнатися свою чергу можна:
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.
Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
23 січня у Волинській області будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії для побутових споживачів через складну ситуацію в енергосистемі країни.
Упродовж доби ситуація з відключеннями світла може змінюватися.
Режим погодинних відключень світла для населення діятиме в такому обсязі:
Графіки погодинних відключень електроенергії на Рівненщині:
Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі після російських атак вчора в Україні критично обмежили енергопостачання.
По всій країні діяли жорсткі графіки погодинних та аварійних відключень. У деяких областях та районах світло подавали лише 2-4 години на добу, а в деяких - його не було зовсім.
Як заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, 22 січня, став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.
На тлі цього голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав мешканців регіону готуватися до тривалої відсутності світла.
Тим часом МВС закликало українців приготувати запас води та продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці.