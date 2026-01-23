Графики снова не везде. Аварийные отключения охватывают все больше областей (полный список)

Сегодня утром, 23 января во многих областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Это означает, что графики там не действуют.
РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.
"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
В тех регионах, где применены аварийные отключения света, ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение
В то же время "Укрэнерго" предупредило, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому население должно следить за сообщениями местных операторов электросетей.
По состоянию на 08:30 аварийные отключения введены в Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Николаевской и Одесской областях.
В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют.
После последнего обстрела в области действуют аварийные отключения, во время которых графики не применяются.
В Харькове и области ввели аварийные отключения света, сообщили в облэнерго. При этом параллельно у некоторых потребителей действуют и графики отключения электричества.
Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".
График отсутствия электроснабжения на 23 января (с учетом 30 минут на переключение)
Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочереди) графиков почасовых отключений, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.
Узнать свою подочередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" сообщила, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 4,5 очередей:
Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
На Львовщине в 9 из 12 подчиненных очередей трижды применят ограничения подачи электроэнергии. В подчередь № 4.1 и 5.1 свет будут выключать четыре раза, а в подчередь № 2.1 - только дважды за сутки.
Узнать свою очередь отключений можно:
Узнать свою очередь можно:
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.
Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
23 января в Волынской области будут действовать графики почасового отключения электроэнергии для бытовых потребителей из-за сложной ситуации в энергосистеме страны.
В течение суток ситуация с отключениями света может меняться.
Режим почасовых отключений света для населения будет действовать в таком объеме:
Графики почасовых отключений электроэнергии в Ровенской области:
Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских атак вчера в Украине критически ограничили энергоснабжение.
По всей стране действовали жесткие графики почасовых и аварийных отключений. В некоторых областях и районах свет подавали только 2-4 часа в сутки, а в некоторых - его не было совсем.
Как заявил министр энергетики Денис Шмыгаль, 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.
На фоне этого председатель Николаевской ОГА Виталий Ким призвал жителей региона готовиться к длительному отсутствию света.
Тем временем МВД призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике.