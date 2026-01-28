ua en ru
Ср, 28 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Графіки відключень по всій країні: що чекає на українців зі світлом 29 січня

Україна, Середа 28 січня 2026 18:52
UA EN RU
Графіки відключень по всій країні: що чекає на українців зі світлом 29 січня Фото: обмеження 29 січня будуть діяти у всіх областях (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В четвер, 29 січня, на території всіх областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Завтра на побутових споживачів чекають графіки погодинних відключень, а для промислових будуть діяти графіки обмеження потужності.

Українцям вчергове пояснили, що обмеження на території країни запроваджують внаслідок комбінованих ударів росіян по енергетичних об'єктах України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у заяві.

"Укренерго" закликало всіх споживачів користуватись електроенергією економно, коли вона буде з'являтися за графіком.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, РФ всю ніч та зранку 28 січня била по об'єктах енергетики у кількох областях України. Внаслідок обстрілів знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.

Зазначимо, з 14 січня за доручення президента України Володимира Зеленського після серії російських ударів і погіршення погодних умов в енергетиці країни діє режим надзвичайної ситуації.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, ситуація в енергосистемі є найскладнішою від початку повномасштабної війни. Він наголосив, що 22 січня став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.

Тим часом прем'єр-міністр Юлія Свириденко оголосила, що міжнародні партнери оголосили про намір надати Україні нові пакети допомоги. Зокрема, вони міститимуть генератори.

Вчора, 27 січня, у КМВА повідомили, що вже найближчим часом Київ повернеться до графіків відключень світла. Водночас киян попередили, що вони будуть жорсткішими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія
Новини
У Києві сотні будинків замерзають без тепла: Зеленський вимагає оперативності
У Києві сотні будинків замерзають без тепла: Зеленський вимагає оперативності
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві