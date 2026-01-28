Графіки відключень по всій країні: що чекає на українців зі світлом 29 січня

В четвер, 29 січня, на території всіх областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

"Укренерго" закликало всіх споживачів користуватись електроенергією економно, коли вона буде з'являтися за графіком.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у заяві.

Українцям вчергове пояснили, що обмеження на території країни запроваджують внаслідок комбінованих ударів росіян по енергетичних об'єктах України.

Завтра на побутових споживачів чекають графіки погодинних відключень, а для промислових будуть діяти графіки обмеження потужності.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, РФ всю ніч та зранку 28 січня била по об'єктах енергетики у кількох областях України. Внаслідок обстрілів знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.

Зазначимо, з 14 січня за доручення президента України Володимира Зеленського після серії російських ударів і погіршення погодних умов в енергетиці країни діє режим надзвичайної ситуації.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, ситуація в енергосистемі є найскладнішою від початку повномасштабної війни. Він наголосив, що 22 січня став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.

Тим часом прем'єр-міністр Юлія Свириденко оголосила, що міжнародні партнери оголосили про намір надати Україні нові пакети допомоги. Зокрема, вони міститимуть генератори.

Вчора, 27 січня, у КМВА повідомили, що вже найближчим часом Київ повернеться до графіків відключень світла. Водночас киян попередили, що вони будуть жорсткішими.