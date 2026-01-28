Графики отключений по всей стране: что ждет украинцев со светом 29 января

Фото: ограничения 29 января будут действовать во всех областях (Getty Images)

В четверг, 29 января, на территории всех областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.