В Україні повертають відключення світла: де діятимуть графіки
Сьогодні, 12 вересня, Київ, а також низка областей України повертаються до стабілізаційних відключень світла. Обмеження почнуть діяти з 13:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ДТЕК".
Де вимикатимуть світло
Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області
Столиця, а також вищезгадані регіони повертаються до стабілізаційних відключень світла.
"За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", - пише "ДТЕК".
Полтавська область
Світло вимикатимуть згідно з графіком погодинних відключень. Обмеження також почнуть діяти з 13:00 до 23:00.
Фото: графік відключень світла у Полтаві (t.me/dumkapoltava)
Черкаська область
На території регіону діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть о:
- 13:00-14:00 3 черга;
- 14:00-15:00 3 черга;
- 15:00-16:00 4 черга;
- 16:00-17:00 4 черга;
- 17:00-18:00 5 черга;
- 18:00-19:00 5 черга;
- 19:00-20:00 6 черга;
- 20:00-21:00 6 черга;
- 21:00-22:00 1 черга;
- 22:00-23:00 1 черга.
Сумська область
Як й в інших областях, відключення діятимуть з 13:00 до 23:00 в обсязі однієї черги. Спершу вимикатимуть 6-у чергу.
За словами голови Сумської міської ради Олександра Лисенка, окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру області.
Миколаївська область
Обмеження також діятимуть з 13:00 до 23:00 в обсязі однієї черги. Світло вимикатимуть:
- 1 черга: 20:00 - 22:00;
- 2 черга: 14:00 - 16:00;
- 3 черга: 22:00 - 23:00;
- 4 черга: 16:00 - 18:00;
- 5 черга: 18:00 - 20:00;
- 6 черга: 13:00 - 14:00;
Чернігівська область
З 13:00 до 24:00 застосовуватиметься одна черга графіка погодинних відключень.
"За доведених обмежень обсягом однієї черги задіюються чорні зони графіку, двох черг - чорні та червоні зони, трьох черг - чорні, червоні та сині зони", - пояснили в АТ "Чернігівобленерго".
Фото: графік відключення світла у Чернігівській області (t.me/chernigivoblenergo)
Хмельницька область
З 13:00 до 23:00 запроваджуються погодинні відключення в розмірі однієї черги.
Фото: графік відключення світла у Хмельницькій області (t.me/chernigivoblenergo)
Відключення діятимуть до кінця доби
Як пише "Укренерго", графіки застосовуватимуться з 13:00 до 00:00 у:
- Києві;
- Київській;
- Черкаській;
- Чернігівській;
- Харківській;
- Житомирській;
- Сумській;
- Полтавській;
- Запорізькій;
- Одеській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Херсонській;
- Миколаївській;
- Вінницькій;
- Чернівецькій;
- Хмельницькій областях.
"Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС", - додає "Укренерго".
Ситуація з енергопостачанням в Україні
З початку цього року Росія вже здійснила дев'ять масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні знову запроваджували як аварійні, так і планові відключення електроенергії.
У цей час прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що російські війська готуються до нових ударів по енергосистемі України. Очікується, що окупанти знову використають ракети та безпілотники для атак.
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