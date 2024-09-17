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Графики отключений света могут применить в любой день: эксперты назвали причины

Вторник 17 сентября 2024 19:42
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Графики отключений света могут применить в любой день: эксперты назвали причины Иллюстративное фото: в Украине могут вернуть графики отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владимир Омельченко, Геннадий Рябцев

В Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Последние дни, несмотря на отсутствие отключений света по графикам, энергетики призывают украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

"Это как раз и говорит о неустойчивом балансе. О том, что запасов резерва генерации недостаточно, чтобы быть готовым удовлетворить внезапное увеличение спроса. То есть при резком росте потребления кратковременные ограничения могут быть в любой день, прежде всего в пиковые часы", - подчеркнул Рябцев.

Эксперт допустил, что графики могут возвращать в отдельные дни. Но до начала отопительного сезона прогноз остается позитивным - если ограничения и вернутся, то они будут незначительными.

В свою очередь Омельченко подчеркнул, что дефицит в энергосистеме сохраняется, даже несмотря на благоприятные погодные условия, при которых потребление находится не на высоком уровне. Дефицит покрывают при помощи импорта и аварийной помощи.

Также, по словам эксперта, на возвращение графиков может повлиять то, что на Южноукраинской АЭС была нарушена работа циркуляционного насоса на втором энергоблоке, поэтому его могут вывести в ремонт.

"Думаю, определенная работа на уровне правительства, министерства и "Укрэнерго" ведется, чтобы компенсировать потери наращиванием генерации на ТЭС. Такой вариант возможен. И плюс, если увеличится импорт, возможно, мы это даже не почувствуем", - добавил Омельченко.

Эксперты согласились, что даже если графики вернут, то ограничения будут незначительными - без отключений в серых зонах.

Что предшествовало

Напомним, в Украине уже несколько дней подряд не применяют графики отключений света.

Последний раз их задействовали в четверг 12 сентября. Причиной стало сокращение солнечной генерации из-за пасмурной погоды.

Более детально о том, какая сейчас ситуация в энергосистеме, - в материале РБК-Украина.

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Графики отключения света Электроэнергия Отключения света Отключение света
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