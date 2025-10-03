UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Графіки відключень світла на Чернігівщині: в "Укренерго" зробили важливу заяву

Фото: в "Укренерго" зробили важливу заяву щодо відключень світла на Чернігівщині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок ворожих обстрілів у кількох регіонах є знеструмлені споживачі. Найскладнішою залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Внаслідок ворожих ракетно-дронових ударів на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Найскладнішою залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях, де пошкодження на енергооб’єктах найсуттєвіші", - зазначили в "Укренерго".

Також повідомляється, що аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів та скасувати графіки погодинних відключень, що були вимушено запроваджені "Чернігівобленерго".

Споживання електроенергії тримається на стабільно високому рівні. Сьогодні, 3 жовтня, станом на 9:30, воно було таким же, як і попереднього дня.

Причина – утримання хмарної погоди з опадами у більшості регіонів. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 2 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,4% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 1 жовтня. Причина – суттєве зниження температури повітря у більшості регіонів, що зумовило використання споживачами електрообігрівачів. 

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, в результаті ворожих ударів по енергетиці України знеструмлені споживачі з'явились відразу у кількох областях. Найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.

Внаслідок масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі в "Чернігівобленерго" заявили, що ситуація в енергосистемі регіону залишається мегакритичною. Через це від 1 жовтня в області діють жорсткі графіки відключень світла.

Чернігівська областьГрафіки відключення світлаВторгнення Росії до України