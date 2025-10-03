RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Графики отключений света на Черниговщине: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

Фото: в "Укрэнерго" сделали важное заявление относительно отключений света на Черниговщине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вследствие вражеских обстрелов в нескольких регионах есть обесточенные потребители. Самой сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"В результате вражеских ракетно-дронных ударов на утро обесточены потребители в нескольких регионах. Самой сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях, где повреждения на энергообъектах существенные", - отметили в "Укрэнерго".

Также сообщается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей и отменить графики почасовых отключений, которые были вынужденно введены "Черниговоблэнерго".

Потребление электроэнергии держится на стабильно высоком уровне. Сегодня, 3 октября, состоянием на 9:30, оно было таким же, как и в предыдущий день.

Причина - содержание облачной погоды с осадками в большинстве регионов. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

Вчера, 2 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,4% выше, чем максимум предыдущего дня - в среду, 1 октября. Причина - существенное снижение температуры воздуха в большинстве регионов, что обусловило использование потребителями электрообогревателей.

 

Удары РФ по энергетике

Напомним, в результате вражеских ударов по энергетике Украины обесточенные потребители появились сразу в нескольких областях. Самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.

Вследствие массированных ударов РФ по критической инфраструктуре в "Черниговоблэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме региона остается мегакритической. Поэтому с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьГрафики отключения светаВторжение России в Украину