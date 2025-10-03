Графіки відключень світла на Чернігівщині: в "Укренерго" зробили важливу заяву

Внаслідок ворожих обстрілів у кількох регіонах є знеструмлені споживачі. Найскладнішою залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Внаслідок ворожих ракетно-дронових ударів на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Найскладнішою залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях, де пошкодження на енергооб’єктах найсуттєвіші", - зазначили в "Укренерго".

Також повідомляється, що аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів та скасувати графіки погодинних відключень, що були вимушено запроваджені "Чернігівобленерго".

Споживання електроенергії тримається на стабільно високому рівні. Сьогодні, 3 жовтня, станом на 9:30, воно було таким же, як і попереднього дня.

Причина – утримання хмарної погоди з опадами у більшості регіонів. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 2 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,4% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 1 жовтня. Причина – суттєве зниження температури повітря у більшості регіонів, що зумовило використання споживачами електрообігрівачів.