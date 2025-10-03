Графики отключений света на Черниговщине: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

Вследствие вражеских обстрелов в нескольких регионах есть обесточенные потребители. Самой сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"В результате вражеских ракетно-дронных ударов на утро обесточены потребители в нескольких регионах. Самой сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях, где повреждения на энергообъектах существенные", - отметили в "Укрэнерго".

Также сообщается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей и отменить графики почасовых отключений, которые были вынужденно введены "Черниговоблэнерго".

Потребление электроэнергии держится на стабильно высоком уровне. Сегодня, 3 октября, состоянием на 9:30, оно было таким же, как и в предыдущий день.

Причина - содержание облачной погоды с осадками в большинстве регионов. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

Вчера, 2 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,4% выше, чем максимум предыдущего дня - в среду, 1 октября. Причина - существенное снижение температуры воздуха в большинстве регионов, что обусловило использование потребителями электрообогревателей.