ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики отключений света на Черниговщине: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

Пятница 03 октября 2025 11:30
UA EN RU
Графики отключений света на Черниговщине: в "Укрэнерго" сделали важное заявление Фото: в "Укрэнерго" сделали важное заявление относительно отключений света на Черниговщине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вследствие вражеских обстрелов в нескольких регионах есть обесточенные потребители. Самой сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"В результате вражеских ракетно-дронных ударов на утро обесточены потребители в нескольких регионах. Самой сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях, где повреждения на энергообъектах существенные", - отметили в "Укрэнерго".

Также сообщается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей и отменить графики почасовых отключений, которые были вынужденно введены "Черниговоблэнерго".

Потребление электроэнергии держится на стабильно высоком уровне. Сегодня, 3 октября, состоянием на 9:30, оно было таким же, как и в предыдущий день.

Причина - содержание облачной погоды с осадками в большинстве регионов. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

Вчера, 2 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,4% выше, чем максимум предыдущего дня - в среду, 1 октября. Причина - существенное снижение температуры воздуха в большинстве регионов, что обусловило использование потребителями электрообогревателей.

Удары РФ по энергетике

Напомним, в результате вражеских ударов по энергетике Украины обесточенные потребители появились сразу в нескольких областях. Самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.

Вследствие массированных ударов РФ по критической инфраструктуре в "Черниговоблэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме региона остается мегакритической. Поэтому с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Графики отключения света Вторжение России в Украину
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным