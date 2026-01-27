До 17 годин без світла або аварійно: де та як в Україні вимикають електрику

У кількох областях України сьогодні зранку, 27 січня, запроваджено аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі. В інших областях діють графіки погодинних відключень.
РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.
Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі попередньо оприлюднені графіки знеструмлень у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.
Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють.
У вівторок для всіх жителів Київської області запровадять три черги відключень електроенергії протягом доби. Кожне з них триватиме значно довше - до семи годин, адже ситуація в Києві та області залишається однією з найскладніших.
У окремих населених пунктах загальна тривалість відсутності світла може сягнути до 17 годин на добу.
У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.
Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Світло в вимикатимуть у три етапи. Здебільшого це буде нічний, ранковий або денний та вечірній час.
Тривалість одного такого відключення може становити до 9 годин.
Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Сьогодні в частині Одеської області діятимуть стабілізаційні відключення світла, а в Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах області продовжать діяти відключення поза графіками.
В Сумах та області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
У Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
За розпорядженням НЕК "Укренерго" 27.01.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):
Черга 1.1: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 1.2: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 2.1: 00-01, 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 2.2: 00-01, 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Черга 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Черга 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Черга 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Черга 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Черга 5.1: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22, 23-24
Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22
Черга 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22
Черга 6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Знеструмлення охоплюють шість черг споживачів. Вони триватимуть від 4,5 год до 5,5 год для кожної з черг у різний час доби:
Графік погодинних відключень світла на 27 січня:
Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 4,5 черг:
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Години відсутності електропостачання:
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
На Рівненщині у вівторок, 27 січня, графік погодинних відключень електроенергії:
підчерга 1.1 11.00-15.00, 21.00-00.00
підчерга 1.2 11.00-15.00, 21.00-00.00
підчерга 2.1 03.00-06.00, 10.00-14.00
підчерга 2.2 00.00-03.00, 10.00-14.00, 22.00-00.00
підчерга 3.1 07.00-11.00, 19.00-22.00
підчерга 3.2 07.00-11.00, 19.00-22.00
підчерга 4.1 06.00-10.00, 18.00-21.00
підчерга 4.2 06.00-10.00, 18.00-21.00
підчерга 5.1 03.00-07.00, 15.00-19.00
підчерга 5.2 03.00-07.00, 15.00-19.00
підчерга 6.1 00.00-03.00, 14.00-18.00
підчерга 6.2 00.00-03.00, 14.00-18.00
Дізнатися свою чергу можна:
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх шести черг.
Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
На Львівщині у вівторок, 27 січня, діятимуть погодинні графіки вимкнення світла. У середньому світла не буде 7 годин на день. Станом на 08:28 Львівобленерго оновило графіки.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
Нагадаємо, з осені 2025 року Росія регулярно завдає ударів по енергетичних об'єктах України. Унаслідок таких атак проблеми з електропостачанням спостерігаються по всій Україні.
Як пояснили в ISW, війська РФ посилили далекобійні удари по енергетичних об’єктах України, щоб розділити єдину енергосистему на окремі "енергетичні острови".
Вчора ж увечері російські загарбники здійснили масований комбінований удар по Харкову, застосувавши ракети та дрони.
Після прильотів стався блекаут: частина міста поринула в темряву, а в мережі зафіксовані стрибки напруги.
За даними місцевої влади наслідок атаки було серйозно пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.