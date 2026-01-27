RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

До 17 часов без света или аварийно: где и как в Украине отключают электричество

Иллюстративное фото: отключения света будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В нескольких областях Украины сегодня утром, 27 января, введены аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. В других областях действуют графики почасовых отключений.

РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.

"Укрэнерго"

Отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме предварительно обнародованные графики обесточиваний в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.

Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Киев

В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют.

Киевская область

Во вторник для всех жителей Киевской области введут три очереди отключений электроэнергии в течение суток. Каждое из них продлится значительно дольше - до семи часов, ведь ситуация в Киеве и области остается одной из самых сложных.

В отдельных населенных пунктах общая продолжительность отсутствия света может достичь до 17 часов в сутки.

 

Харьковская область

В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.

Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
  • 1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
  • 2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
  • 2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
  • 3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
  • 3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
  • 4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
  • 4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
  • 5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
  • 5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
  • 6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
  • 6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

Днепропетровская область

Свет в будут выключать в три этапа. В основном это будет ночное, утреннее или дневное и вечернее время.

Продолжительность одного такого отключения может составлять до 9 часов.

 

Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

Одесская область

Сегодня в части Одесской области будут действовать стабилизационные отключения света, а в Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области продолжат действовать отключения вне графиков.

 

Сумская область

В Сумах и области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

  • на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
  • в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
  • в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
  • в Telegram;
  • в Facebook.

Черниговская область

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Запорожская область

В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

  • 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
  • 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
  • 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
  • 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
  • 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
  • 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
  • 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
  • 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
  • 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
  • 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
  • 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
  • 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

Кировоградская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 27.01.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПВ):

Очередь 1.1: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 1.2: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 2.1: 00-01, 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 2.2: 00-01, 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 5.1: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22, 23-24
Очередь 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22
Очередь 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22
Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

Винницкая область

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Полтавская область

Обесточивание охватывают шесть очередей потребителей. Они будут длиться от 4,5 ч до 5,5 ч для каждой из очередей в разное время суток:

  • с 00:00 по 06:00 введен в объеме 4 очередей;
  • с 06:00 по 22:00 введен в объеме 4.5 очередей;
  • с 22:00 по 23:59 введен в объеме 4 очередей

График почасовых отключений света на 27 января:

Житомирская область

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 4,5 очередей:

  • с 00:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для четырех очередей;
  • с 08:00 до 22:00 часов - электричество будут выключать для 4,5 очередей;
  • с 22:00 до 24:00 часов - электричество будут отключать для четырех очередей.

Николаевская область

  • 1.1 - 01:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 23:30;
  • 1.2 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;
  • 2.1 - 00:00 - 01:30; 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;
  • 2.2 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;
  • 3.1 - 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;
  • 3.2 - 00:00 - 05:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30;
  • 4.1 - 00:00 - 05:30; 08:00 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 - 00:00;
  • 4.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 00:00;
  • 5.1 - 00:00 - 01:30; 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;
  • 5.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 23:30;
  • 6.1 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;
  • 6.2 - 01:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 22:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 00:00 - 04:30, 06:30 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00
  • 1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00
  • 2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00
  • 2.2 00:00 - 01:30, 03:30 - 07:30, 09:00 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00
  • 3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 08:30, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00
  • 3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:00, 08:30 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00
  • 4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00
  • 4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:00, 10:30 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00
  • 5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00
  • 5.2 01:30 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30
  • 6.1 00:30 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30
  • 6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Ровенская область

На Ровенщине во вторник, 27 января, график почасовых отключений электроэнергии:

  • подчередь 1.1 11.00-15.00, 21.00-00.00

  • подчередь 1.2 11.00-15.00, 21.00-00.00

  • подчерк 2.1 03.00-06.00, 10.00-14.00

  • подчередь 2.2 00.00-03.00, 10.00-14.00, 22.00-00.00

  • подчередь 3.1 07.00-11.00, 19.00-22.00

  • подчередь 3.2 07.00-11.00, 19.00-22.00

  • подчередь 4.1 06.00-10.00, 18.00-21.00

  • подчередь 4.2 06.00-10.00, 18.00-21.00

  • подчередь 5.1 03.00-07.00, 15.00-19.00

  • подчередь 5.2 03.00-07.00, 15.00-19.00

  • подчередь 6.1 00.00-03.00, 14.00-18.00

  • подчередь 6.2 00.00-03.00, 14.00-18.00

Ивано-Франковская область

Узнать свою очередь можно:

  • на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
  • в Viber-боте компании;
  • по ссылке.

Закарпатская область

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех шести очередей.

Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.

Черновицкая область

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Тернопольская область

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

Волынская область

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

Львовская область

На Львовщине во вторник, 27 января, будут действовать почасовые графики отключения света. В среднем света не будет 7 часов в день. По состоянию на 08:28 Львовоблэнерго обновило графики.

Узнать свою очередь отключений можно:

  • на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

 

Атаки на энергетику Украины

Напомним, с осени 2025 года Россия регулярно наносит удары по энергетическим объектам Украины. В результате таких атак проблемы с электроснабжением наблюдаются по всей Украине.

Как пояснили в ISW, войска РФ усилили дальнобойные удары по энергетическим объектам Украины, чтобы разделить единую энергосистему на отдельные "энергетические острова".

Вчера же вечером российские захватчики осуществили массированный комбинированный удар по Харькову, применив ракеты и дроны.

После прилетов произошел блэкаут: часть города погрузилась в темноту, а в сети зафиксированы скачки напряжения.

По данным местных властей в результате атаки был серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоГрафики отключения светаОтключение светаБлэкаут