До 17 часов без света или аварийно: где и как в Украине отключают электричество

"Укрэнерго"

Отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме предварительно обнародованные графики обесточиваний в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.

Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Киев

В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют.

Киевская область

Во вторник для всех жителей Киевской области введут три очереди отключений электроэнергии в течение суток. Каждое из них продлится значительно дольше - до семи часов, ведь ситуация в Киеве и области остается одной из самых сложных.

В отдельных населенных пунктах общая продолжительность отсутствия света может достичь до 17 часов в сутки.

Харьковская область

В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.

Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

Днепропетровская область

Свет в будут выключать в три этапа. В основном это будет ночное, утреннее или дневное и вечернее время.

Продолжительность одного такого отключения может составлять до 9 часов.

Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Одесская область

Сегодня в части Одесской области будут действовать стабилизационные отключения света, а в Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области продолжат действовать отключения вне графиков.

Сумская область

В Сумах и области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Черниговская область

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Запорожская область

В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

Кировоградская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 27.01.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПВ):

Очередь 1.1: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 1.2: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 2.1: 00-01, 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 2.2: 00-01, 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Очередь 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Очередь 5.1: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22, 23-24

Очередь 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22

Очередь 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22

Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Винницкая область

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Полтавская область

Обесточивание охватывают шесть очередей потребителей. Они будут длиться от 4,5 ч до 5,5 ч для каждой из очередей в разное время суток:

с 00:00 по 06:00 введен в объеме 4 очередей;

с 06:00 по 22:00 введен в объеме 4.5 очередей;

с 22:00 по 23:59 введен в объеме 4 очередей

График почасовых отключений света на 27 января:

Житомирская область

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 4,5 очередей:

с 00:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для четырех очередей;

с 08:00 до 22:00 часов - электричество будут выключать для 4,5 очередей;

с 22:00 до 24:00 часов - электричество будут отключать для четырех очередей.

Николаевская область

1.1 - 01:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 23:30;

1.2 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;

2.1 - 00:00 - 01:30; 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;

2.2 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;

3.1 - 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;

3.2 - 00:00 - 05:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30;

4.1 - 00:00 - 05:30; 08:00 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 - 00:00;

4.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 00:00;

5.1 - 00:00 - 01:30; 03:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;

5.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 23:30;

6.1 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;

6.2 - 01:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 22:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 00:00 - 04:30, 06:30 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

2.2 00:00 - 01:30, 03:30 - 07:30, 09:00 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 08:30, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:00, 08:30 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:00, 10:30 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

5.2 01:30 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

6.1 00:30 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Ровенская область

На Ровенщине во вторник, 27 января, график почасовых отключений электроэнергии:

подчередь 1.1 11.00-15.00, 21.00-00.00

подчередь 1.2 11.00-15.00, 21.00-00.00

подчерк 2.1 03.00-06.00, 10.00-14.00

подчередь 2.2 00.00-03.00, 10.00-14.00, 22.00-00.00

подчередь 3.1 07.00-11.00, 19.00-22.00

подчередь 3.2 07.00-11.00, 19.00-22.00

подчередь 4.1 06.00-10.00, 18.00-21.00

подчередь 4.2 06.00-10.00, 18.00-21.00

подчередь 5.1 03.00-07.00, 15.00-19.00

подчередь 5.2 03.00-07.00, 15.00-19.00

подчередь 6.1 00.00-03.00, 14.00-18.00

подчередь 6.2 00.00-03.00, 14.00-18.00

Ивано-Франковская область

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

в Viber-боте компании;

по ссылке.

Закарпатская область

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех шести очередей.

Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.

Черновицкая область

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Тернопольская область

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

Волынская область

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

Львовская область

На Львовщине во вторник, 27 января, будут действовать почасовые графики отключения света. В среднем света не будет 7 часов в день. По состоянию на 08:28 Львовоблэнерго обновило графики.

Узнать свою очередь отключений можно: