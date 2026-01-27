До 17 часов без света или аварийно: где и как в Украине отключают электричество

В нескольких областях Украины сегодня утром, 27 января, введены аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. В других областях действуют графики почасовых отключений.
РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.
Отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме предварительно обнародованные графики обесточиваний в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.
Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют.
Во вторник для всех жителей Киевской области введут три очереди отключений электроэнергии в течение суток. Каждое из них продлится значительно дольше - до семи часов, ведь ситуация в Киеве и области остается одной из самых сложных.
В отдельных населенных пунктах общая продолжительность отсутствия света может достичь до 17 часов в сутки.
В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.
Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Свет в будут выключать в три этапа. В основном это будет ночное, утреннее или дневное и вечернее время.
Продолжительность одного такого отключения может составлять до 9 часов.
Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Сегодня в части Одесской области будут действовать стабилизационные отключения света, а в Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области продолжат действовать отключения вне графиков.
В Сумах и области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 27.01.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПВ):
Очередь 1.1: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 1.2: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 2.1: 00-01, 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 2.2: 00-01, 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 5.1: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22, 23-24
Очередь 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22
Очередь 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22
Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Обесточивание охватывают шесть очередей потребителей. Они будут длиться от 4,5 ч до 5,5 ч для каждой из очередей в разное время суток:
График почасовых отключений света на 27 января:
По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 4,5 очередей:
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Часы отсутствия электроснабжения:
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
На Ровенщине во вторник, 27 января, график почасовых отключений электроэнергии:
подчередь 1.1 11.00-15.00, 21.00-00.00
подчередь 1.2 11.00-15.00, 21.00-00.00
подчерк 2.1 03.00-06.00, 10.00-14.00
подчередь 2.2 00.00-03.00, 10.00-14.00, 22.00-00.00
подчередь 3.1 07.00-11.00, 19.00-22.00
подчередь 3.2 07.00-11.00, 19.00-22.00
подчередь 4.1 06.00-10.00, 18.00-21.00
подчередь 4.2 06.00-10.00, 18.00-21.00
подчередь 5.1 03.00-07.00, 15.00-19.00
подчередь 5.2 03.00-07.00, 15.00-19.00
подчередь 6.1 00.00-03.00, 14.00-18.00
подчередь 6.2 00.00-03.00, 14.00-18.00
Узнать свою очередь можно:
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех шести очередей.
Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
На Львовщине во вторник, 27 января, будут действовать почасовые графики отключения света. В среднем света не будет 7 часов в день. По состоянию на 08:28 Львовоблэнерго обновило графики.
Узнать свою очередь отключений можно:
Напомним, с осени 2025 года Россия регулярно наносит удары по энергетическим объектам Украины. В результате таких атак проблемы с электроснабжением наблюдаются по всей Украине.
Как пояснили в ISW, войска РФ усилили дальнобойные удары по энергетическим объектам Украины, чтобы разделить единую энергосистему на отдельные "энергетические острова".
Вчера же вечером российские захватчики осуществили массированный комбинированный удар по Харькову, применив ракеты и дроны.
После прилетов произошел блэкаут: часть города погрузилась в темноту, а в сети зафиксированы скачки напряжения.
По данным местных властей в результате атаки был серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры.