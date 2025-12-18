Графіки відключень світла 19 грудня будуть у більшості регіонів, - "Укренерго"

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні графіки відключень світла діють уже кілька місяців, оскільки російські окупанти завдали серію ударів по українських енергооб'єктах.

За даними Міністерства енергетики України, внаслідок атак було пошкоджено всі великі теплоелектростанції та гідроелектростанції.

Останнім часом окупанти посилено били по енергооб'єктах в Одеській області. Після цього велика кількість місцевих жителів залишилася без світла.

Зокрема, у місті Арциз, згідно з прогнозами енергетиків, світла не буде до 26 грудня.

Також сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що енергетики знайшли рішення для того, щоб повернути електропостачання майже всім споживачам в Одесі. Але в ДТЕК попередили, що можуть вводити аварійні відключення електропостачання. Особливо це стосується ранкових і вечірніх пікових годин споживання.