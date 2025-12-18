UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Графіки відключень світла 19 грудня будуть у більшості регіонів, - "Укренерго"

Фото: в Україні 19 грудня відключатимуть світло за графіками (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У більшості регіонів України завтра, 19 грудня, продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

У компанії зазначили, що завтра, 19 грудня, застосовуватимуться:

  • графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів;
  • графіки обмеження потужності для промисловості.

В "Укренерго" уточнили, що причиною таких обмежень є наслідки російських ударів дронами і ракетами по енергооб'єктах України.

Водночас у компанії звернули увагу, що ситуація в енергосистемі може змінитися.

Час і обсяг відключень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго і ДТЕК.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні графіки відключень світла діють уже кілька місяців, оскільки російські окупанти завдали серію ударів по українських енергооб'єктах.

За даними Міністерства енергетики України, внаслідок атак було пошкоджено всі великі теплоелектростанції та гідроелектростанції.

Останнім часом окупанти посилено били по енергооб'єктах в Одеській області. Після цього велика кількість місцевих жителів залишилася без світла.

Зокрема, у місті Арциз, згідно з прогнозами енергетиків, світла не буде до 26 грудня.

Також сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що енергетики знайшли рішення для того, щоб повернути електропостачання майже всім споживачам в Одесі. Але в ДТЕК попередили, що можуть вводити аварійні відключення електропостачання. Особливо це стосується ранкових і вечірніх пікових годин споживання.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергіяВимкнення світла