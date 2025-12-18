ua en ru
Графики отключений света 19 декабря будут в большинстве регионов, - "Укрэнерго"

Украина, Четверг 18 декабря 2025 18:24
Графики отключений света 19 декабря будут в большинстве регионов, - "Укрэнерго" Фото: в Украине 19 декабря будут отключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В большинстве регионов Украины завтра, 19 декабря, продолжат действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

В компании отметили, что завтра, 19 декабря, будут применяться:

  • графики почасовых отключений света для бытовых потребителей;
  • графики ограничения мощности для промышленности.

В "Укрэнерго" уточнили, что причиной таких ограничений являются последствия российских ударов дронами и ракетами по энергообъектам Украины.

При этом в компании обратили внимание, что ситуация в энергосистеме может поменяться.

Время и объем отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго и ДТЭК.

Отключения света в Украине

Напомним, в Украине графики отключений света действуют уже несколько месяцев, поскольку российские оккупанты нанесли серию ударов по украинским энергообъектам.

По данным Министерства энергетики Украины, в результате атак были повреждены все крупные теплоэлектростанции и гидроэлектростанции.

Последнее время оккупанты усиленно били по энергообъектам в Одесской области. После этого большое количество местных жителей осталось без света.

В частности, в городе Арциз, согласно прогнозам энергетиков, света не будет до 26 декабря.

Также сегодня, 18 декабря, стало известно, что энергетики нашли решение для того, чтобы вернуть электроснабжение почти всем потребителям в Одессе. Но в ДТЭК предупредили, что могут вводить аварийные отключения электроснабжения. Особенно это касается утренних и вечерних пиковых часов потребления.

