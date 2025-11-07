Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)

У п'ятницю, 7 листопада, в Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Впродовж дня, залежно від поточної ситуації в енергосистемі, вони можуть змінюватися.
РБК-Україна розповідає, у яких областях сьогодні будуть вимикати електроенергію.
За даними "Укренерго", сьогодні, 7 листопада, у більшості регіонів України запроваджують заходи з обмеження споживання електроенергії.
Причиною є наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 21:00 - обсягом від 0,5 до 1,5 черги.
Також з 08:00 до 22:00 передбачено обмеження потужності для промислових споживачів.
Світло планують відключати за таким розкладом (максимальна тривалість відключень для однієї черги становить до 4 годин):
Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
За командою НЕК "Укренерго", 7 листопада діятиме такий Графік погодинних відключень (ГПВ)
Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
В області змінили графіки вимкнення світла на сьогодні:
Ознайомитися з графіком на Полтавщині можна за посиланням. Перелік адрес тут.
Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" повідомляє, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 1,5 черг:
За розпорядженням Укренерго з 09:36 7 листопада внесли зміни до графіка погодинних відключень:
Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.
Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.
"Укренерго" внесло зміни щодо застосування графіків погодинних відключень на 7 листопада у Сумській області:
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
У Миколаєві також змінили графік відключень електроенергії.
За вказівкою НЕК "Укренерго" сьогодні тимчасово знеструмлять додаткові черги.
З 9:30 до 11:00 без світла буде черга 2.1.
З 11:00 до 12:30 - черга 2.2.
Актуальний розклад відключень можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, раніше в компанії "Укренерго" попередили про те, що завтра, 7 листопада, для побутових споживачів запровадять графіки відключень світла обсягом від 0,5 черги до 1,5 черги. Вони діятимуть з 08:00 до 21:00.
Через зниження температури та наслідки російських обстрілів в Україні зростає споживання електроенергії.
Найчастіше аварійні відключення фіксують у Київській, Одеській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.
Також повідомлялось, що НЕК "Укренерго" спрогнозувало режим роботи під час опалювального сезону. Зокрема, було розроблено багато сценаріїв для кожного зимового періоду.