Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)

За даними "Укренерго", сьогодні, 7 листопада, у більшості регіонів України запроваджують заходи з обмеження споживання електроенергії.

Причиною є наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 21:00 - обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Також з 08:00 до 22:00 передбачено обмеження потужності для промислових споживачів.

Київ

Світло планують відключати за таким розкладом (максимальна тривалість відключень для однієї черги становить до 4 годин):

1.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00;

1.2 черга - світла не буде з 17:30 до 19:00;

2.1 черга - світла не буде з 17:30 до 21:00;

2.2 черга - світла не буде з 17:30 до 21:00;

3.1 черга - світло буде весь день;

3.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;

4.1 черга - світло буде весь день;

4.2 черга - світло буде весь день;

5.1 черга - світло буде весь день;

5.2 черга - світла не буде з 15:00 до 18:00;

6.1 черга - світла не буде з 14:00 до 18:00;

6.2 черга - світла не буде з 15:00 до 18:00.

Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Чернігівська область

За командою НЕК "Укренерго", 7 листопада діятиме такий Графік погодинних відключень (ГПВ)

Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Полтавська область

В області змінили графіки вимкнення світла на сьогодні:

з 08:00 до 10:15 - 0,5 черги.

з 10:15 до 12:00 - 1 черга.

з 12:00 до 15:00 - 0,5 черги.

з 15:00 по 19:00 - 1,5 черги.

з 19:00 по 21:00 - 1 черга

Ознайомитися з графіком на Полтавщині можна за посиланням. Перелік адрес тут.

Житомирська область

Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" повідомляє, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 1,5 черг:

з 00:00 до 08:00 години - без обмежень;

з 08:00 до 15:00 години - електрику вимикатимуть для 0,5 черги;

з 15:00 до 19:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;

з 19:00 до 21:00 години - електрику вимикатимуть для однієї черги;

з 21:00 до 24:00 години - без обмежень.

Кіровоградська область

За розпорядженням Укренерго з 09:36 7 листопада внесли зміни до графіка погодинних відключень:

Черга 1.1: 10-12, 18-19

Черга 1.2: 14-16

Черга 2.1: 15-16

Черга 2.2: 15-16

Черга 3.1: 18-20

Черга 3.2: 10-12, 18-20

Черга 4.1: 20-21

Черга 4.2: 08-10

Черга 5.1: 12-14, 20-21

Черга 5.2: 16-18

Черга 6.1: 16-18

Черга 6.2: 16-18

Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.

Дніпропетровська область

Одеська область

Сумська область

"Укренерго" внесло зміни щодо застосування графіків погодинних відключень на 7 листопада у Сумській області:

з 10:30 до 12:00 - в обсязі 1 черги.

з 12:00 до 15:00 - в обсязі 0,5 черг.

з 15:00 до 19:00 - в обсязі 1,5 черги.

з 19:00 до 21:00 - в обсязі 1 черги.

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Миколаївська область

У Миколаєві також змінили графік відключень електроенергії.

За вказівкою НЕК "Укренерго" сьогодні тимчасово знеструмлять додаткові черги.

З 9:30 до 11:00 без світла буде черга 2.1.

З 11:00 до 12:30 - черга 2.2.

Актуальний розклад відключень можна дізнатися за посиланням.