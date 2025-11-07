Графики отключений на 7 ноября: где и когда не будет света (список)

По данным "Укрэнерго", сегодня, 7 ноября, в большинстве регионов Украины вводят меры по ограничению потребления электроэнергии.

Причиной являются последствия массированных ракетно-дронных атак России на объекты энергетической инфраструктуры.

Графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 21:00 - объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Также с 08:00 до 22:00 предусмотрено ограничение мощности для промышленных потребителей.

Киев

Свет планируют отключать по такому расписанию (максимальная продолжительность отключений для одной очереди составляет до 4 часов):

1.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00;

1.2 очередь - света не будет с 17:30 до 19:00;

2.1 очередь - света не будет с 17:30 до 21:00;

2.2 очередь - света не будет с 17:30 до 21:00;

3.1 очередь - свет будет весь день;

3.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30;

4.1 очередь - свет будет весь день;

4.2 очередь - свет будет весь день;

5.1 очередь - свет будет весь день;

5.2 очередь - света не будет с 15:00 до 18:00;

6.1 очередь - света не будет с 14:00 до 18:00;

6.2 очередь - света не будет с 15:00 до 18:00.

Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", 7 ноября будет действовать такой График почасовых отключений (ГПВ)

Проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Полтавская область

В области изменили графики отключения света на сегодня:

с 08:00 до 10:15 - 0,5 очереди.

с 10:15 до 12:00 - 1 очередь.

с 12:00 до 15:00 - 0,5 очереди.

с 15:00 до 19:00 - 1,5 очереди.

с 19:00 по 21:00 - 1 очередь

Ознакомиться с графиком на Полтавщине можно по ссылке. Перечень адресов здесь.

Житомирская область

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" сообщает, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 1,5 очередей:

с 00:00 до 08:00 часов - без ограничений;

с 08:00 до 15:00 часов - электричество будут выключать для 0,5 очереди;

с 15:00 до 19:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;

с 19:00 до 21:00 часов - электричество будут выключать для одной очереди;

с 21:00 до 24:00 часов - без ограничений.

Кировоградская область

По распоряжению Укрэнерго с 09:36 7 ноября внесли изменения в график почасовых отключений:

Очередь 1.1: 10-12, 18-19

Очередь 1.2: 14-16

Очередь 2.1: 15-16

Очередь 2.2: 15-16

Очередь 3.1: 18-20

Очередь 3.2: 10-12, 18-20

Очередь 4.1: 20-21

Очередь 4.2: 08-10

Очередь 5.1: 12-14, 20-21

Очередь 5.2: 16-18

Очередь 6.1: 16-18

Очередь 6.2: 16-18

Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.

Днепропетровская область

Одесская область

Сумская область

"Укрэнерго" внесло изменения по применению графиков почасовых отключений на 7 ноября в Сумской области:

с 10:30 до 12:00 - в объеме 1 очереди.

с 12:00 до 15:00 - в объеме 0,5 очередей.

с 15:00 до 19:00 - в объеме 1,5 очереди.

с 19:00 до 21:00 - в объеме 1 очереди.

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Николаевская область

В Николаеве также изменили график отключений электроэнергии.

По указанию НЭК "Укрэнерго" сегодня временно обесточат дополнительные очереди.

С 9:30 до 11:00 без света будет очередь 2.1.

С 11:00 до 12:30 - очередь 2.2.

Актуальное расписание отключений можно узнать по ссылке.