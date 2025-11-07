RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Графики отключений на 7 ноября: где и когда не будет света (список)

Фото: сегодня графики почасовых отключений применяются в большинстве регионов Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В пятницу, 7 ноября, в Украине продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В течение дня, в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме, они могут меняться.

РБК-Украина рассказывает, в каких областях сегодня будут отключать электроэнергию.

По данным "Укрэнерго", сегодня, 7 ноября, в большинстве регионов Украины вводят меры по ограничению потребления электроэнергии.

Причиной являются последствия массированных ракетно-дронных атак России на объекты энергетической инфраструктуры.

Графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 21:00 - объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Также с 08:00 до 22:00 предусмотрено ограничение мощности для промышленных потребителей.

Киев

Свет планируют отключать по такому расписанию (максимальная продолжительность отключений для одной очереди составляет до 4 часов):

  • 1.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 17:30 до 19:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 17:30 до 21:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 17:30 до 21:00;
  • 3.1 очередь - свет будет весь день;
  • 3.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30;
  • 4.1 очередь - свет будет весь день;
  • 4.2 очередь - свет будет весь день;
  • 5.1 очередь - свет будет весь день;
  • 5.2 очередь - света не будет с 15:00 до 18:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 14:00 до 18:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 15:00 до 18:00.

Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

 

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", 7 ноября будет действовать такой График почасовых отключений (ГПВ)

Проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Полтавская область

В области изменили графики отключения света на сегодня:

  • с 08:00 до 10:15 - 0,5 очереди.
  • с 10:15 до 12:00 - 1 очередь.
  • с 12:00 до 15:00 - 0,5 очереди.
  • с 15:00 до 19:00 - 1,5 очереди.
  • с 19:00 по 21:00 - 1 очередь

Ознакомиться с графиком на Полтавщине можно по ссылке. Перечень адресов здесь.

Житомирская область

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" сообщает, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 1,5 очередей:

  • с 00:00 до 08:00 часов - без ограничений;
  • с 08:00 до 15:00 часов - электричество будут выключать для 0,5 очереди;
  • с 15:00 до 19:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;
  • с 19:00 до 21:00 часов - электричество будут выключать для одной очереди;
  • с 21:00 до 24:00 часов - без ограничений.

Кировоградская область

По распоряжению Укрэнерго с 09:36 7 ноября внесли изменения в график почасовых отключений:

  • Очередь 1.1: 10-12, 18-19
  • Очередь 1.2: 14-16
  • Очередь 2.1: 15-16
  • Очередь 2.2: 15-16
  • Очередь 3.1: 18-20
  • Очередь 3.2: 10-12, 18-20
  • Очередь 4.1: 20-21
  • Очередь 4.2: 08-10
  • Очередь 5.1: 12-14, 20-21
  • Очередь 5.2: 16-18
  • Очередь 6.1: 16-18
  • Очередь 6.2: 16-18

Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.

Днепропетровская область

 

Одесская область

 

Сумская область

"Укрэнерго" внесло изменения по применению графиков почасовых отключений на 7 ноября в Сумской области:

  • с 10:30 до 12:00 - в объеме 1 очереди.
  • с 12:00 до 15:00 - в объеме 0,5 очередей.
  • с 15:00 до 19:00 - в объеме 1,5 очереди.
  • с 19:00 до 21:00 - в объеме 1 очереди.

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Николаевская область

В Николаеве также изменили график отключений электроэнергии.

По указанию НЭК "Укрэнерго" сегодня временно обесточат дополнительные очереди.

С 9:30 до 11:00 без света будет очередь 2.1.
С 11:00 до 12:30 - очередь 2.2.

Актуальное расписание отключений можно узнать по ссылке.

 

Отключение света в Украине

Напомним, ранее в компании "Укрэнерго" предупредили о том, что завтра, 7 ноября, для бытовых потребителей введут графики отключений света объемом от 0,5 очереди до 1,5 очереди. Они будут действовать с 08:00 до 21:00.

Из-за снижения температуры и последствий российских обстрелов в Украине растет потребление электроэнергии.

Чаще всего аварийные отключения фиксируют в Киевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Также сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" спрогнозировало режим работы во время отопительного сезона. В частности, было разработано много сценариев для каждого зимнего периода.

