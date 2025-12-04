Графики отключений на 4 декабря: где и когда не будет света (список)
Сегодня в четверг, 4 декабря, электричество в Украине продолжат отключать по графикам. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей.
Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Информация от "Укрэнерго"
В компании определили такие объемы и время действия ограничений:
- Для бытовых потребителей: с 00:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.
- Для промышленных потребителей: с 00:00 до 23:59 будут применять графики ограничения мощности.
В "Укрэнерго" отметили, что графики могут меняться в течение суток.
Киев
Сегодня в столице свет планируют отключать так:
- очередь 1.1 - без света с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:00;
- очередь 1.2 - без света с 09:30 до 13:00;
- очередь 2.1 - без света с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:00;
- очередь 2.2 - без света с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:00;
- очередь 3.1 - без света с 13:00 до 16:30;
- очередь 3.2 - без света с 13:00 до 16:30;
- очередь 4.1 - без света с 13:00 до 16:30;
- очередь 4.2 - без света с 13:00 до 16:30;
- очередь 5.1 - без света с 08:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00;
- очередь 5.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00;
- очередь 6.1 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00;
- очередь 6.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:30 до 21:00.
Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Киевская область
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
- в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Одесская область
Днепропетровская область
В ЦЕК будет действовать такой график отключений:
ДТЭК графики отключения света на 4 декабря 2025 года
1.1 Очередь:
- с 09:00 до 16:00
- с 19:30 до 22:00
1.2 Очередь:
- с 09:00 до 12:30
- с 14:00 до 16:00
- с 19:30 до 22:00
2.1 Очередь:
- с 00:00 до 02:00
- с 09:00 до 12:30
- с 19:30 до 23:00
2.2 Очередь:
- с 09:00 до 12:30
- с 19:30 до 23:00
3.1 Очередь:
- с 02:00 до 05:30
- с 12:30 до 16:00
- с 23:00 до 24:00
3.2 Очередь:
- с 12:30 до 16:00
- с 23:00 до 24:00
4.1 Очередь:
- с 08:00 до 09:00
- с 12:30 до 18:00
4.2 Очередь:
- с 12:30 до 19:30
5.1 Очередь:
- с 06:00 до 09:00
- с 16:00 до 19:30
5.2 Очередь:
- с 05:30 до 09:00
- с 16:00 до 20:00
6.1 Очередь:
- с 08:00 до 12:30
- с 16:00 до 19:30
6.2 Очередь:
- с 06:00 до 09:00
- с 16:00 до 19:30
Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 06:00 -08:00, 11:00 - 14:00, 22:00 - 24:00;
- 1.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;
- 2.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;
- 2.2 06:00 -08:00, 15:00 - 17:00, 20:00 - 23:00;
- 3.1 08:00 - 11:00, 17:00 - 20:00;
- 3.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
- 4.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00;
- 4.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00;
- 5.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
- 5.2 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00;
- 6.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;
- 6.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 21:00.
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Полтавская область
В Полтавской области 4 декабря также действуют графики почасовых отключений электроэнергии.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Кировоградская область
По распоряжению Укрэнерго в Кировоградской области в течение суток 4 декабря будет действовать график почасовых отключений электричества.
График имеет следующий вид:
Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.
Черниговская область
Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
- на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Сумская область
Сегодня, 4 декабря, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":
График отключений на 4 декабря:
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Харьковская область
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/под очередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30
- 1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
- 2.1 08:00-09:00; 12:30-19:30
- 2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30
- 3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-18:00; 19:30-23:00
- 3.2 09:00-12:30; 16:00-23:00
- 4.1 08:00-12:30; 19:30-22:00
- 4.2 09:00-12:30; 19:30-22:00
- 5.1 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00
- 5.2 12:30-16:00; 23:00-24:00
- 6.1 09:00-16:00
- 6.2 11:00-16:00
Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.
Запорожская область
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
- 1.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30
- 1.2: 00:00 - 05:00, 18:00 - 20:30
- 2.1: 00:00 - 00:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 2.2: 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 3.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 3.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 4.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30
- 4.2: 05:30 - 09:30, 13:30 - 18:30
- 5.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30
- 5.2: 09:00 - 14:00
- 6.1: 05:30 - 09:30, 13:30 - 18:30
- 6.2: 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30
С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua
Житомирская область
"Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для трех очередей:
- с 00:00 до 06:00 часов - без ограничений;
- с 06:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;
- с 08:00 до 15:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;
- с 15:00 до 17:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;
- с 17:00 до 19:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;
- с 19:00 до 21:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей;
- с 21:00 до 23:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;
- с 23:00 до 24:00 часов - электричество будут отключать для 0,5 очереди.
Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".
Львовская область
Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно:
- на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Ровенская область
Графики почасовых отключений электроэнергии на Ровенщине в четверг, 4 декабря:
- подчередь 1.1. 14:00-17:00
- подчередь 1.2. 14:00-17:00
- подчерк 2.1. 14:00-18:00
- подчередь 2.2. 14:00-18:00
- подчередь 3.1. 18:00-22:00
- подчередь 3.2. 10:00-14:00, 18:00-20:00
- подчередь 4.1. 06:00-10:00
- подчередь 4.2. 06:00-10:00
- подчередь 5.1. 10:00-14:00
- подчередь 5.2. 06:00-10:00, 17:00-20:00
- подчередь 6.1. 10:00-14:00
- подчередь 6.2. 10:00-14:00
Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
Тернопольская область
Актуальный график смотрите на сайте "Тернопольоблэнерго".
Хмельницкая область
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Николаевская область
Свет будут выключать следующим образом:
по подочередности свет будут выключать следующим образом:
1.1 - 05:30-08:30; 19:00-22:30;
1.2 - 08:30-12:00; 15:30-19:00;
2.1 - 12:00-19:00;
2.2 - 12:00-15:30; 19:00-21:30;
3.1 - 08:30-15:30;
3.2 - 07:30-08:30; 12:00-15:30; 22:30-00:00;
4.1 - 05:30-08:30; 19:00-22:30;
4.2 - 07:30-12:00; 15:30-19:00;
5.1 - 05:30-08:30; 14:30-19:00;
5.2 - 12:00-17:30;
6.1 - 08:30-12:00; 15:30-19:00;
6.2 - 00:00-00:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30.
Посмотреть актуальную информацию по адресам можно на сайте облэнерго.
Черновицкая область
В четверг, 4 декабря, в Черновицкой области будут отключать электричество по графику.
Посмотреть актуальную информацию по адресам можно на сайте облэнерго.
Закарпатская область
Очередь 1 (желтая)
- 08:30 - 12:00
- 19:00 - 20:00
Очередь 2 (зеленая)
- 12:00 - 15:30
- 20:00 - 22:00
Очередь 3 (оранжевая)
- 13:00 - 15:30
Очередь 4 (синяя)
- 07:00 - 09:30
- 15:30 - 17:00
- 19:00 - 20:00
Очередь 5 (коричневая)
- 06:00 - 09:00
- 15:30 - 19:00
Очередь 6 (фиолетовая)
- 08:00 - 12:00
- 17:00 = 19:00
Для проверки своей очереди, вида ограничения и уточнения информации воспользуйтесь официальными каналами:
-
Telegram-бот: https: //t.me/zakarpatenergybot
-
Viber-бот: https: //chats.viber.com/zakarpatenergybot
-
Сайт: https: //zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Отключение света в Украине
Напомним, масштабные отключения света действуют в Украине после нескольких особо массированных ударов РФ по энергообъектам в Украине, в частности 8 и 19 ноября.
Повреждения получили почти все ТЭС и ГЭС в стране, а АЭС вынуждены были временно снизить мощность.
Как отметили в Минэнерго, сейчас главная задача для Украины - обеспечить максимально прогнозируемые графики отключения электроэнергии.
Полностью отказаться от отключений пока невозможно, однако энергетики работают над тем, чтобы украинцы имели больше времени со светом.
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.