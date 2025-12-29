Графіки тільки для правого берега: як відключатимуть світло в Києві 30 грудня

На правому березі Києва завтра, 30 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень світла. На лівому - очікуються аварійні відключення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Як зазначили в компанії, на правому березі діятимуть такі графіки:
Фото: графіки відключень світла для Києва на 30 грудня (t.me/dtek_ua)
До слова, раніше "Укренерго" попереджало, що 30 грудня в більшості областей України діятимуть графіки відключень світла.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 27 грудня атакували енергетичні об'єкти в Києві та області.
Після цього в столиці почали діяти аварійні відключення світла. Ситуація з електропостачанням значно погіршилася.
28 грудня правий берег Києва перейшов на графіки погодинних відключень світла. При цьому на лівому березі вже третій день продовжують діяти аварійні відключення світла.