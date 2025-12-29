Графіки тільки для правого берега: як відключатимуть світло в Києві 30 грудня

Ситуація зі світлом у Києві

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 27 грудня атакували енергетичні об'єкти в Києві та області.

Після цього в столиці почали діяти аварійні відключення світла. Ситуація з електропостачанням значно погіршилася.

28 грудня правий берег Києва перейшов на графіки погодинних відключень світла. При цьому на лівому березі вже третій день продовжують діяти аварійні відключення світла.