Графики только для правого берега: как будут отключать свет в Киеве 30 декабря

Ситуация со светом в Киеве

Напомним, российские оккупанты в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области.

После этого в столице начали действовать аварийные отключения света. Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась.

28 декабря правый берег Киева перешел на графики почасовых отключений света. При этом на левом берегу уже третий день продолжают действовать аварийные отключения света.