Графики только для правого берега: как будут отключать свет в Киеве 30 декабря

На правом берегу Киева завтра, 30 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. На левом - ожидаются аварийные отключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Как отметили в компании, на правом берегу будут действовать такие графики:
Фото: графики отключений света для Киева на 30 декабря (t.me/dtek_ua)
К слову, ранее "Укрэнерго" предупреждало, что 30 декабря в большинстве областей Украины будут действовать графики отключений света.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области.
После этого в столице начали действовать аварийные отключения света. Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась.
28 декабря правый берег Киева перешел на графики почасовых отключений света. При этом на левом берегу уже третий день продолжают действовать аварийные отключения света.