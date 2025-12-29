RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Графики только для правого берега: как будут отключать свет в Киеве 30 декабря

Фото: в Киеве 30 декабря будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На правом берегу Киева завтра, 30 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. На левом - ожидаются аварийные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в компании, на правом берегу будут действовать такие графики:

  • очередь 1.1 - без света с 08:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:30;
  • очередь 1.2 - без света с 08:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:30;
  • очередь 2.1 - без света с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 20:00;
  • очередь 2.2 - без света с 05:00 до 09:00 и с 15:30 до 22:00;
  • очередь 3.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;
  • очередь 3.2 - без света с 01:30 до 05:00, с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:00;
  • очередь 4.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 23:00;
  • очередь 4.2 - без света с 00:00 до 02:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 23:00;
  • очередь 5.1 - без света с 05:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;
  • очередь 5.2 - без света с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;
  • очередь 6.1 - без света с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
  • очередь 6.2 - без света с 05:00 до 08:30, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00. 
 

Фото: графики отключений света для Киева на 30 декабря (t.me/dtek_ua)

К слову, ранее "Укрэнерго" предупреждало, что 30 декабря в большинстве областей Украины будут действовать графики отключений света. 

Ситуация со светом в Киеве

Напомним, российские оккупанты в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области.

После этого в столице начали действовать аварийные отключения света. Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась.

28 декабря правый берег Киева перешел на графики почасовых отключений света. При этом на левом берегу уже третий день продолжают действовать аварийные отключения света.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиевГрафики отключения светаЭлектроэнергияОтключение света