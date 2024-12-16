Графіки скасували: в Україні вперше за довгий час не вимикатимуть світло

В Україні у вівторок, 17 грудня, вперше за тривалий час не будуть застосовувати графіки відключення електроенергії. Світло не вимикатимуть протягом усього дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується.
Однак у випадку зміни ситуації буде повідомлено додатково.
Водночас українців просять ощадливо споживати електроенергію. Зокрема, не вимикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.
Протягом останнього місяця Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру України. Основними цілями росіян стали тепло- та гідроелектростанції, а також ключові трансформаторні підстанції. У ході масованих атак застосовувалися балістичні, крилаті ракети, а також дрони-камікадзе "Шахед".
Зокрема, удари 17 листопада мали масштабний характер, із залученням понад 120 ракет та 90 дронів.
Наступний удар було завдано вже 28 листопада. Саме тоді росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. Загалом були зафіксовані пошкодження відразу у 14 областях України.
А 13 грудня Росія запустила по Україні 287 засобів повітряного нападу - 94 ракети та 193 дронів.
Також варто зауважити, що з понеділка, 16 грудня, в Україні діють нові правила вимкнення світла. Детально про те, як тепер вимикатимуть світло читайте у матеріалі РБК-Україна "Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня".
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