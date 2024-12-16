Графіки скасували: в Україні вперше за довгий час не вимикатимуть світло

Також варто зауважити, що з понеділка, 16 грудня, в Україні діють нові правила вимкнення світла. Детально про те, як тепер вимикатимуть світло читайте у матеріалі РБК-Україна "Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.