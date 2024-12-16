Графики отменили: в Украине впервые за долгое время не будут выключать свет

Завтра, 17 декабря, применение мер ограничения потребления не прогнозируется.

Однако в случае изменения ситуации будет сообщено дополнительно.

В то же время украинцев просят экономно потреблять электроэнергию. В частности, не выключать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.

Отключение света в Украине

В течение последнего месяца Россия активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Основными целями россиян стали тепло- и гидроэлектростанции, а также ключевые трансформаторные подстанции. В ходе массированных атак применялись баллистические, крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе "Шахед".

В частности, удары 17 ноября имели масштабный характер, с привлечением более 120 ракет и 90 дронов.

Следующий удар был нанесен уже 28 ноября. Именно тогда россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. В общем были зафиксированы повреждения сразу в 14 областях Украины.

А 13 декабря Россия запустила по Украине 287 средств воздушного нападения - 94 ракеты и 193 дронов.