Курс долара Економіка Авто Tech

Графіки скасували, але не всюди: кому завтра точно не вимикатимуть світло

Ілюстративне фото: в двох регіонах завтра не буде відключень світла (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 20 лютого продовжать діяти графіки відключення електроенергії для населення, але в деяких регіонах відключень не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для бізнесу діятимуть весь день в більшості регіонів. Причини - наслідки атак РФ проти української енергосистеми.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Проте є регіони, де 20 лютого не буде відключень:

  • Закарпаття

Згідно з даними обленерго, на Закарпатті застосування графіків погодинних відключень не заплановано.

  • Волинь

На Волині, як вказано на сайті обленерго, протягом 20 лютого також не планується застосування графіків відключення.

В інших регіонах України (Черкаська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська та інші) діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Черги вимикатимуться залежно від інформації місцевих обленерго.

 

Ситуація в енергетиці України

В енергетиці України дуже важка ситуація. Президент Володимир Зеленський під час виступу в Мюнхені заявив, що росіяни в результаті своїх атак пошкодили всі електростанції України. Попри це, Україна продовжує виробляти електроенергію.

Все ще зберігається складна ситуація з електропостачанням не тільки в Києві, але і в деяких інших регіонах. Внаслідок значних пошкоджень мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.

Водночас експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми може відбутися вже в квітні, коли знизиться навантаження на мережі. Цьому сприятиме стабілізація енергосистеми та завершення опалювального сезону.

