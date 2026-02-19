Графіки скасували, але не всюди: кому завтра точно не вимикатимуть світло

В Україні 20 лютого продовжать діяти графіки відключення електроенергії для населення, але в деяких регіонах відключень не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Зазначається, що графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для бізнесу діятимуть весь день в більшості регіонів. Причини - наслідки атак РФ проти української енергосистеми.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.
Проте є регіони, де 20 лютого не буде відключень:
Згідно з даними обленерго, на Закарпатті застосування графіків погодинних відключень не заплановано.
На Волині, як вказано на сайті обленерго, протягом 20 лютого також не планується застосування графіків відключення.
В інших регіонах України (Черкаська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська та інші) діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Черги вимикатимуться залежно від інформації місцевих обленерго.
В енергетиці України дуже важка ситуація. Президент Володимир Зеленський під час виступу в Мюнхені заявив, що росіяни в результаті своїх атак пошкодили всі електростанції України. Попри це, Україна продовжує виробляти електроенергію.
Все ще зберігається складна ситуація з електропостачанням не тільки в Києві, але і в деяких інших регіонах. Внаслідок значних пошкоджень мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.
Водночас експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми може відбутися вже в квітні, коли знизиться навантаження на мережі. Цьому сприятиме стабілізація енергосистеми та завершення опалювального сезону.