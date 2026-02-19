Графики отменили, но не везде: кому завтра точно не будут выключать свет

Отмечается, что графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для бизнеса будут действовать весь день в большинстве регионов. Причины - последствия атак РФ против украинской энергосистемы.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Однако есть регионы, где 20 февраля не будет отключений:

Закарпатье

Согласно данным облэнерго, на Закарпатье применение графиков почасовых отключений не запланировано.

Волынь

На Волыни, как указано на сайте облэнерго, в течение 20 февраля также не планируется применение графиков отключения.

В других регионах Украины (Черкасская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская и другие) действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Очереди будут отключаться в зависимости от информации местных облэнерго.