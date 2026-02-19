Графики отменили, но не везде: кому завтра точно не будут выключать свет

В Украине 20 февраля продолжат действовать графики отключения электроэнергии для населения, но в некоторых регионах отключений не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Читайте также: В Украине стало меньше отключений света. Шмыгаль назвал причину
Отмечается, что графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для бизнеса будут действовать весь день в большинстве регионов. Причины - последствия атак РФ против украинской энергосистемы.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
Однако есть регионы, где 20 февраля не будет отключений:
Согласно данным облэнерго, на Закарпатье применение графиков почасовых отключений не запланировано.
На Волыни, как указано на сайте облэнерго, в течение 20 февраля также не планируется применение графиков отключения.
В других регионах Украины (Черкасская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская и другие) действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Очереди будут отключаться в зависимости от информации местных облэнерго.
В энергетике Украины очень тяжелая ситуация. Президент Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене заявил, что россияне в результате своих атак повредили все электростанции Украины. Несмотря на это, Украина продолжает производить электроэнергию.
Все еще сохраняется сложная ситуация с электроснабжением не только в Киеве, но и в некоторых других регионах. Вследствие значительных повреждений сетей энергетики вынуждены применять ограничения.
В то же время эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы может произойти уже в апреле, когда снизится нагрузка на сети. Этому будет способствовать стабилизация энергосистемы и завершение отопительного сезона.