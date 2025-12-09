UA

Графіки відключення світла

Графіки не працюють. У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла

Фото: у двох областях України запровадили аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Зранку у вівторок, 9 грудня, у трьох регіонах України запровадили графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ) за вказівкою "Укренерго". Йдеться про Сумську, Полтавську та Харківську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтаваобленерго та АТ "Сумиобленерго".

Полтавська область

"О 07:57 отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об"ємі 5 черг", - йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Сумська область

АТ "Сумиобленерго" повідомило, що на території області введені аварійні графіки для 1-5 черг.

"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних, зверніть на  це увагу!", - йдеться у повідомленні.

Перевірити свою чергу можна у розділі "Споживачам" – "Відключення" за адресою або номером особового рахунку:
https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya

Енергетики просять мешканців обох областей стежити за оновленнями та планувати використання електроприладів відповідно до графіків.

Харківська область

У Харківській області також ввели графіки аварійних відключень світла.

Як повідомили у "Харківобленерго", погодинні графіки не діють. Їх повернуть після стабілізації ситуації в енергосистемі.

 

 

Обстріли енергетики

У ніч проти 6 грудня росіяни здійснили масштабну комбіновану атаку по українській енергосистемі.

Під удар потрапили об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії одразу в кількох регіонах - Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Ворог також цілеспрямовано атакував теплоелектростанції компанії ДТЕК у різних частинах країни, що призвело до значних ушкоджень обладнання. Через інтенсивні удари українським атомним станціям довелося тимчасово зменшити обсяги виробництва електроенергії.

Уже в ніч на 7 грудня РФ завдала нового удару по енергетичній інфраструктурі - цього разу в Кременчуцькому районі Полтавської області, застосувавши ракети та ударні дрони. Наслідком атаки стали перебої з теплом і водою в окремих населених пунктах.

Як повідомив голова "Укренерго" Віталій Зайченко,після масованих нічних ударів Росії по енергоінфраструктурі найскладніша ситуація нині спостерігається у Чернігівській та Донецькій областях.

