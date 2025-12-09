Графіки не працюють. У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла

Полтавська область

"О 07:57 отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об"ємі 5 черг", - йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Сумська область

АТ "Сумиобленерго" повідомило, що на території області введені аварійні графіки для 1-5 черг.

"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних, зверніть на це увагу!", - йдеться у повідомленні.

Перевірити свою чергу можна у розділі "Споживачам" – "Відключення" за адресою або номером особового рахунку:

https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya

Енергетики просять мешканців обох областей стежити за оновленнями та планувати використання електроприладів відповідно до графіків.

Харківська область

У Харківській області також ввели графіки аварійних відключень світла.

Як повідомили у "Харківобленерго", погодинні графіки не діють. Їх повернуть після стабілізації ситуації в енергосистемі.