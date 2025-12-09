Графіки не працюють. У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла

Зранку у вівторок, 9 грудня, у трьох регіонах України запровадили графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ) за вказівкою "Укренерго". Йдеться про Сумську, Полтавську та Харківську області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтаваобленерго та АТ "Сумиобленерго".
"О 07:57 отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об"ємі 5 черг", - йдеться у повідомленні.
АТ "Сумиобленерго" повідомило, що на території області введені аварійні графіки для 1-5 черг.
"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних, зверніть на це увагу!", - йдеться у повідомленні.
Енергетики просять мешканців обох областей стежити за оновленнями та планувати використання електроприладів відповідно до графіків.
У Харківській області також ввели графіки аварійних відключень світла.
Як повідомили у "Харківобленерго", погодинні графіки не діють. Їх повернуть після стабілізації ситуації в енергосистемі.
У ніч проти 6 грудня росіяни здійснили масштабну комбіновану атаку по українській енергосистемі.
Під удар потрапили об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії одразу в кількох регіонах - Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Ворог також цілеспрямовано атакував теплоелектростанції компанії ДТЕК у різних частинах країни, що призвело до значних ушкоджень обладнання. Через інтенсивні удари українським атомним станціям довелося тимчасово зменшити обсяги виробництва електроенергії.
Уже в ніч на 7 грудня РФ завдала нового удару по енергетичній інфраструктурі - цього разу в Кременчуцькому районі Полтавської області, застосувавши ракети та ударні дрони. Наслідком атаки стали перебої з теплом і водою в окремих населених пунктах.
Як повідомив голова "Укренерго" Віталій Зайченко,після масованих нічних ударів Росії по енергоінфраструктурі найскладніша ситуація нині спостерігається у Чернігівській та Донецькій областях.