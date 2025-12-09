Графики не работают. В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

Полтавская область

"В 07:57 получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАВ в объеме 5 очередей", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Сумская область

АО "Сумыоблэнерго" сообщило, что на территории области введены аварийные графики для 1-5 очередей.

"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых, обратите на это внимание!", - говорится в сообщении.

Проверить свою очередь можно в разделе "Потребителям" - "Отключение" по адресу или номеру лицевого счета:

https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya

Энергетики просят жителей обеих областей следить за обновлениями и планировать использование электроприборов в соответствии с графиками.

Харьковская область

В Харьковской области также ввели графики аварийных отключений света.

Как сообщили в "Харьковоблэнерго", почасовые графики не действуют. Их вернут после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Обновлено в 8:50

В 08:30 в Сумской и Полтавской области одновременно увеличили объем отключений света.

На территории Сумской области расширили действие аварийных отключений - ГАВ введены уже для 6-10 очередей.

Также в Полтавской области получили новое указание от энергетиков - применить аварийные графики сразу для 10 очередей.

Заявление "Укрэнерго"

Как пояснили в компании, аварийные отключения электроэнергии ввели сразу в нескольких областях из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют", - сообщили в "Укпэнерго".

Энергетики уточнили, что аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.