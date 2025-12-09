RU

Графики не работают. В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

Фото: в двух областях Украины ввели аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Утром во вторник, 9 декабря, в трех регионах Украины ввели графики аварийных отключений электроэнергии (ГАО) по указанию "Укрэнерго". Речь идет о Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтаваоблэнерго и АО "Сумыоблэнерго".

Полтавская область

"В 07:57 получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАВ в объеме 5 очередей", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Сумская область

АО "Сумыоблэнерго" сообщило, что на территории области введены аварийные графики для 1-5 очередей.

"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых, обратите на это внимание!", - говорится в сообщении.

Проверить свою очередь можно в разделе "Потребителям" - "Отключение" по адресу или номеру лицевого счета:
https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya

Энергетики просят жителей обеих областей следить за обновлениями и планировать использование электроприборов в соответствии с графиками.

Харьковская область

В Харьковской области также ввели графики аварийных отключений света.

Как сообщили в "Харьковоблэнерго", почасовые графики не действуют. Их вернут после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Обновлено в 8:50

В 08:30 в Сумской и Полтавской области одновременно увеличили объем отключений света.

На территории Сумской области расширили действие аварийных отключений - ГАВ введены уже для 6-10 очередей.

Также в Полтавской области получили новое указание от энергетиков - применить аварийные графики сразу для 10 очередей.

Заявление "Укрэнерго"

Как пояснили в компании, аварийные отключения электроэнергии ввели сразу в нескольких областях из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют", - сообщили в "Укпэнерго".

Энергетики уточнили, что аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

 

 

Обстрелы энергетики

В ночь на 6 декабря россияне совершили масштабную комбинированную атаку по украинской энергосистеме.

Под удар попали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии сразу в нескольких регионах - Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Враг также целенаправленно атаковал теплоэлектростанции компании ДТЭК в разных частях страны, что привело к значительным повреждениям оборудования. Из-за интенсивных ударов украинским атомным станциям пришлось временно уменьшить объемы производства электроэнергии.

Уже в ночь на 7 декабря РФ нанесла новый удар по энергетической инфраструктуре - на этот раз в Кременчугском районе Полтавской области, применив ракеты и ударные дроны. Следствием атаки стали перебои с теплом и водой в отдельных населенных пунктах.

Как сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, после массированных ночных ударов России по энергоинфраструктуре самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Черниговской и Донецкой областях.

