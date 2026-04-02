Графіки повертаються: кому і коли завтра відключатимуть світло

18:38 02.04.2026 Чт
2 хв
Графіки відключень світла 3 квітня діятимуть лише кілька годин
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: українців попередили про відключення світла (Getty Images)

В Україні завтра, 3 квітня, діятимуть графіки відключень світла для побутових споживачів. Обмеження запровадять не на весь день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Як зазначили в компанії, 3 квітня в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Також в "Укренерго" додали, що з 07:00 до 11:00 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

"Причина застосування обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", - підкреслили в компанії.

Окремо в "Укренерго" закликали українців споживати електроенергію економно, коли світло з'являється за графіком.

Графіки відключень світла в Україні

Нагадаємо, востаннє графіки відключень світла в Україні вводили 24 березня. Тоді вони діяли з 06:00 до 10:00 і з 16:00 до 22:00.

Генерація електроенергії в Україні все ще не може покрити повністю все споживання, тому енергетикам доводиться вводити графіки.

При цьому навесні енергоблоки атомних електростанцій виводять у плановий ремонт. Це суттєво впливає на ситуацію з генерацією, оскільки зараз основним джерелом електроенергії в Україні є атомні електростанції.

До слова, згідно з прогнозами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.

