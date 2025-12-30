Графіки для двох берегів? В ДТЕК показали, як вимикатимуть світло 31 грудня

У Києві ситуація з енергопостачання залишається складною. Саме тому у середу, 31 грудня, у столиці будуть вимикати світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Нагадаємо, за вказівкою "Укренерго" в Україні завтра будуть діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Вони стосуються як побутових, так і промислових споживачів.
Варто зауважити, що протягом останніх днів графіки відключень діяли лише для правого берега столиці, а на лівому - було запроваджено екстрені відключення. Однак цього разу в ДТЕК не уточняли, чи розділено Київ по берегах.
Графік відключення світла на завтра:
У ніч і зранку 27 грудня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши дрони-камікадзе та ракети різних типів.
Основним напрямком удару залишалися Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували в семи районах. Через обстріли без електропостачання та опалення опинилися понад 40% житлових будинків Києва, а також частина Обухівського району, що торкнулося сотень тисяч споживачів.
За словами віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби, в уряді працюють над тим, щоб мешканці Києва, які сиділи понад 8 годин без електрики під час аварійних відключень, не потрапляли одразу у планові графіки
