Графіки для двох берегів? В ДТЕК показали, як вимикатимуть світло 31 грудня

Обстріли енергетики України

У ніч і зранку 27 грудня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши дрони-камікадзе та ракети різних типів.

Основним напрямком удару залишалися Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували в семи районах. Через обстріли без електропостачання та опалення опинилися понад 40% житлових будинків Києва, а також частина Обухівського району, що торкнулося сотень тисяч споживачів.

За словами віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби, в уряді працюють над тим, щоб мешканці Києва, які сиділи понад 8 годин без електрики під час аварійних відключень, не потрапляли одразу у планові графіки

