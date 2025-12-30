Графики для двух берегов? В ДТЭК показали, как будут выключать свет 31 декабря

В Киеве ситуация с энергоснабжением остается сложной. Именно поэтому в среду, 31 декабря, в столице будут выключать свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Напомним, по указанию "Укрэнерго" в Украине завтра будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Они касаются как бытовых, так и промышленных потребителей.
Стоит заметить, что в течение последних дней графики отключений действовали только для правого берега столицы, а на левом - были введены экстренные отключения. Однако на этот раз в ДТЭК не уточняли, разделен ли Киев по берегам.
График отключения света на завтра:
В ночь и утром 27 декабря российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине, применив дроны-камикадзе и ракеты различных типов.
Основным направлением удара оставались Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали в семи районах. Из-за обстрелов без электроснабжения и отопления оказались более 40% жилых домов Киева, а также часть Обуховского района, что затронуло сотни тысяч потребителей.
По словам вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в правительстве работают над тем, чтобы жители Киева, которые сидели более 8 часов без электричества во время аварийных отключений, не попадали сразу в плановые графики
Подробно о том, как Украина держит энергосистему на фоне обстрелов РФ - читайте в материале РБК-Украина.