Графики для двух берегов? В ДТЭК показали, как будут выключать свет 31 декабря

Обстрелы энергетики Украины

В ночь и утром 27 декабря российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине, применив дроны-камикадзе и ракеты различных типов.

Основным направлением удара оставались Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали в семи районах. Из-за обстрелов без электроснабжения и отопления оказались более 40% жилых домов Киева, а также часть Обуховского района, что затронуло сотни тысяч потребителей.

По словам вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в правительстве работают над тем, чтобы жители Киева, которые сидели более 8 часов без электричества во время аварийных отключений, не попадали сразу в плановые графики

Подробно о том, как Украина держит энергосистему на фоне обстрелов РФ - читайте в материале РБК-Украина.