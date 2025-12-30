RU

Графики для двух берегов? В ДТЭК показали, как будут выключать свет 31 декабря

Иллюстративное фото: в Киеве будут выключать свет 31 декабря (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве ситуация с энергоснабжением остается сложной. Именно поэтому в среду, 31 декабря, в столице будут выключать свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Напомним, по указанию "Укрэнерго" в Украине завтра будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Они касаются как бытовых, так и промышленных потребителей.

Стоит заметить, что в течение последних дней графики отключений действовали только для правого берега столицы, а на левом - были введены экстренные отключения. Однако на этот раз в ДТЭК не уточняли, разделен ли Киев по берегам.

График отключения света на завтра:

  • Подгруппа 1.1 отключения: с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30, с 23:00 до 24:00
  • Подгруппа 1.2 отключение: с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00
  • Подгруппа 2.1 отключение: с 06:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00
  • Подгруппа 2.2 отключение: с 05:30 до 09:00, с 12:30 до 16:30, с 23:00 до 24:00
  • Подгруппа 3.1 отключение: с 05:30 до 09:30, с 16:00 до 20:00
  • Подгруппа 3.2 отключение: с 05:30 до 09:30, с 16:00 до 22:00
  • Подгруппа 4.1 отключение: с 08:00 до 12:30, с 16:00 до 20:00
  • Подгруппа 4.2 отключение: с 08:00 до 12:30, с 16:00 до 20:00
  • Подгруппа 5.1 отключение: с 02:00 до 05:30, с 09:00 до 13:00, с 19:30 до 23:30
  • Подгруппа 5.2 отключение: с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00, с 19:30 до 23:30
  • Подгруппа 6.1 отключение: с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 23:30
  • Подгруппа 6.2 отключение: с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 23:30
 

 

 

Обстрелы энергетики Украины

В ночь и утром 27 декабря российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине, применив дроны-камикадзе и ракеты различных типов.

Основным направлением удара оставались Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали в семи районах. Из-за обстрелов без электроснабжения и отопления оказались более 40% жилых домов Киева, а также часть Обуховского района, что затронуло сотни тысяч потребителей.

По словам вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в правительстве работают над тем, чтобы жители Киева, которые сидели более 8 часов без электричества во время аварийных отключений, не попадали сразу в плановые графики

Подробно о том, как Украина держит энергосистему на фоне обстрелов РФ - читайте в материале РБК-Украина.

