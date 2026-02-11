Графіки не діють: кому сьогодні світло вимикають аварійно і де ситуація найгірша

Після чергових обстрілів РФ в окремих регіонах України діють аварійні відключення світла. Найскладнішою залишається ситуація на Київщині та Одещині, де енергетики продовжують ліквідацію наслідків ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури частина споживачів тимчасово знеструмлена у:
В окремих районах цих регіонів діють аварійні відключення, а для підприємств застосовані обмеження споживання електроенергії.
Після стабілізації роботи енергосистеми споживачів планують повернути до погодинних графіків відключень
Аварійні відключення застосовуються через необхідність стабілізувати роботу енергосистеми після атак і не дають можливості дотримуватися прогнозованих погодинних графіків. Після стабілізації мережі споживачів поступово повернуть до планових графіків.
Найважча ситуація з електропостачанням зберігається у прифронтових і прикордонних регіонах, де відновлення мереж ускладнюють постійні бойові дії. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам та відновити пошкоджене обладнання.
У ніч на 10 лютого російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області - пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Раніше, в ніч на 7 лютого, окупанти здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні безпілотники. Під ударами опинилися різні регіони країни, однак основною ціллю стали західні області. В «Укренерго» повідомляли про масовану атаку на енергосистему, що призвело до запровадження аварійних відключень у більшості регіонів.
За даними уряду, були пошкоджені підстанції та повітряні лінії напругою 750 кВ і 330 кВ - ключові елементи енергомережі, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС.
У ДТЕК повідомляли, що через дефіцит електроенергії в Києві світло подавали лише на 1,5–2 години на добу, однак зранку 8 лютого ситуацію вдалося стабілізувати, і місто повернулося до тимчасових графіків відключень.
Президент Володимир Зеленський також наголошував, що не в усіх областях проблеми з електропостачанням вирішуються оперативно, і анонсував відповідні висновки щодо цієї ситуації.