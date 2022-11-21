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Графіки не діють. У Києві ввели аварійні відключення світла

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Київ, Понеділок 21 листопада 2022 11:29
Графіки не діють. У Києві ввели аварійні відключення світла Фото: у Києві ввели аварійну відключення світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві у понеділок, 21 листопада, застосували екстрені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yasno.

"За вказівками НЕК "Укренерго" в Києві застосовані екстрені аварійні відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що ситуація в енергосистемі може змінитися на краще протягом найближчого часу.

Він також зазначив, що українці можуть і не стикнуться цього сезону з блекаутом. Але якщо він все-таки буде, то не потрібно вважати повне відключення електроенергії "кінцем світу".

Тим часом ДТЕК працює над тим, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж 1-2 години.

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Київ Електроенергія відключеня світла
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