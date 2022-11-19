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За кілька днів ситуація в енергосистемі покращиться, але є умова, - "Укренерго"

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Субота 19 листопада 2022 23:35
За кілька днів ситуація в енергосистемі покращиться, але є умова, - "Укренерго" Фото: Ситуація в енергосистемі може покращитися за кілька днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Ситуація в енергетичній системі України протягом найближчого часу може змінитися у кращу сторону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в інтерв’ю 1+1.

"Якщо обстрілів не буде, то через кілька днів ситуація в енергосистемі буде краща. Якщо будуть нові обстріли, ми будемо готові відновлювати знов і знов", - зазначив посадовець.

Кидрицький вказав, що громадяни мають бути готовими до можливих значних перерв в енергопостачанні.

Однак, за його словами, водночас споживачі електроенергії повинні розуміти: "Якщо десь вимкнули світло, це означає, що хтось там, далеко, на підстанції, на електростанції вже займається ремонтом".

Нагадаємо, українців закликали розглянути можливість виїзду з країни. Це допоможе заощадити електроенергію.

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