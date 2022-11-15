UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Графіки не діють. У Києві ввели аварійні відключення світла

Ілюстративне фото: у Києві запровадили аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві у вівторок, 15 листопада, вдень запровадили аварійні відключення електроенергії через ракетні удари росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Київські електромережі у Facebook.

“Через ракетні обстріли з боку Росії за розпорядженням НЕК Укренерго змушені розпочати екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні”, - заявили у ДТЕК.

Також там зазначили, що на цей час графіки стабілізаційних відключень не будуть діяти.

При цьому CEO Yasno Сергій Коваленко розповів, що внаслідок атак окупантів є пошкодження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти завдали удару по Києву . Ракети потрапили трьома багатоповерхівками столиці.

Також ми писали, що у Харкові окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиїввимкнення світлаЕлектроенергіяракетный удар