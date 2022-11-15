RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Графики не действуют. В Киеве ввели аварийные отключения света

Иллюстративное фото: в Киеве ввели аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве во вторник, 15 ноября, днем ввели аварийные отключения электроэнергии из-за ракетных ударов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Киевские электросети в Facebook.

“Из-за ракетных обстрелов со стороны России по распоряжению НЭК Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании”, - заявили в ДТЭК.

Также там отметили, что в это время графики стабилизационных отключений действовать не будут.

При этом CEO Yasno Сергей Коваленко рассказал, что в результате атак оккупантов есть повреждения.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по Киеву. Ракеты попали по трем многоэтажкам столицы.

Также мы писали, что в Харькове оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиеввимкнення світлаЭлектроэнергияракетный удар