Графіки не діють. У Києві та областях почали вводити екстрені відключення
Надвечір 1 вересня відразу в кількох областях України застосують аварійні графіки відключення світла. Відключення без попередження запроваджуються за крайньою необхідністю.
РБК-Україна повідомляє, в яких областях будуть введені обмеження.
За наказом Укренерго з 20:35 введені екстрені відключення електроенергії.
"Світло буде вимикатися поза графіком залежно від ситуації в мережі. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння", - повідомили в ДТЕК.
В Житомирській ОВА зазначили, що відключення без попередження запроваджуються за крайньою необхідністю, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань.
"Шановні споживачі, зверніть увагу, у разі одночасного введення в дію графіка аварійних відключень та графіка погодинних відключень час відключення за вашим графіком може бути збільшено", - додали в Кіровоградобленерго
Відомо, що станом на 21:10 аварійні графіки застосовані в Києві та кількох областях. Зокрема:
- Київській,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Житомирській,
- Дніпропетровській,
- Кіровоградській,
- Запорізькій,
- Харківській,
- Сумській,
- Полтавській,
- а також частково у Донецькій, Хмельницькій і Вінницькій.
При підготовці публікації використовувалась інформація Житомирської обласної військової адміністрації, "Кіровоградобленерго", "Сумиобленерго", "Черкасиобленерго", "Укренерго" та ДТЕК.
Нагадаємо, що після останньої російської атаки на Україну електрики знову почали застосовувати графіки відключення світла для стабілізації ситуації в енергетиці.
РБК-Україна повідомляло, як працюватимуть графіки відключення світла завтра, 2 вересня.
Водночас сьогодні ДТЕК пояснив, чому про екстрені відключення світла не попереджають.
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