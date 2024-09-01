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Графики не действуют. В Киеве и областях начали вводить экстренные отключения

Украина, Воскресенье 01 сентября 2024 21:15
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Графики не действуют. В Киеве и областях начали вводить экстренные отключения Фото: в нескольких областях применят аварийные графики отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

К вечеру 1 сентября сразу в нескольких областях Украины применят аварийные графики отключения света. Отключения без предупреждения вводятся при крайней необходимости.

РБК-Украина сообщает, в каких областях будут введены ограничения.

По приказу Укрэнерго с 20.35 введены экстренные отключения электроэнергии.

"Свет будет выключаться вне графика в зависимости от ситуации в сети. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему. Спасибо за ваше понимание", - сообщили в ДТЭК.

В Житомирской ОВА отметили, что отключения без предупреждения вводятся по крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений.

"Уважаемые потребители, обратите внимание, при одновременном введении в действие графика аварийных отключений и графика почасовых отключений время отключения по вашему графику может быть увеличено", - добавили в Кировоградоблэнерго

Известно, что по состоянию на 21.10 аварийные графики применены в Киеве и нескольких областях. В частности:

  • Киевской,
  • Черкасской,
  • Черниговской,
  • Житомирской,
  • Днепропетровской,
  • Кировоградской,
  • Запорожской,
  • Харьковской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • а также частично в Донецкой, Хмельницкой и Винницкой.

При подготовке публикации использовалась информация Житомирской областной военной администрации, "Кировоградоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Черкасиобленерго", "Укренерго" и ДТЭК.

Напомним, что после последней российской атаки на Украину электричества снова начали применять графики отключения света для стабилизации ситуации в энергетике.

РБК-Украина сообщало, как будут работать графики отключения света завтра, 2 сентября.

В то же время, сегодня ДТЭК объяснил, почему об экстренных отключениях света не предупреждают.

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