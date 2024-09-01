Графики не действуют. В Киеве и областях начали вводить экстренные отключения

К вечеру 1 сентября сразу в нескольких областях Украины применят аварийные графики отключения света. Отключения без предупреждения вводятся при крайней необходимости.

По приказу Укрэнерго с 20.35 введены экстренные отключения электроэнергии.

"Свет будет выключаться вне графика в зависимости от ситуации в сети. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему. Спасибо за ваше понимание", - сообщили в ДТЭК.

В Житомирской ОВА отметили, что отключения без предупреждения вводятся по крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений.

"Уважаемые потребители, обратите внимание, при одновременном введении в действие графика аварийных отключений и графика почасовых отключений время отключения по вашему графику может быть увеличено", - добавили в Кировоградоблэнерго

Известно, что по состоянию на 21.10 аварийные графики применены в Киеве и нескольких областях. В частности: