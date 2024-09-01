Стало відомо, як будуть вимикати світло по Україні 2 вересня

Фото: людина робить чай в темряві через блеукат (Getty Images)

В Україні у понеділок, 2 вересня, відключення світла продовжаться. Протягом доби будуть діяти одна та дві черги відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Зокрема, час застосування і обсяг заходів обмеження завтра будуть такими: 00:00-16:00 - одна черга відключень;

- одна черга відключень; 16:00-24:00 - дві черги відключень. Водночас в "Укренерго" зауважили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Тож українців закликали стежити за повідомленнями компанії, а також за обленерго відповідних регіонів, де мешкають люди. Крім того, в "Укренерго" додали, що живлення об'єктів критичної не обмежуються