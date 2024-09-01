Стало відомо, як будуть вимикати світло по Україні 2 вересня
В Україні у понеділок, 2 вересня, відключення світла продовжаться. Протягом доби будуть діяти одна та дві черги відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
Зокрема, час застосування і обсяг заходів обмеження завтра будуть такими:
- 00:00-16:00 - одна черга відключень;
- 16:00-24:00 - дві черги відключень.
Водночас в "Укренерго" зауважили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Тож українців закликали стежити за повідомленнями компанії, а також за обленерго відповідних регіонів, де мешкають люди.
Крім того, в "Укренерго" додали, що живлення об'єктів критичної не обмежуються
Погіршення ситуації зі світлом
Нагадаємо, що на початку цього тижня, 26 і 27 серпня, Росія здійснила масштабний обстріл України. Зокрема, метою ворога стали електропідстанції.
Противник запустив по Україні 127 ракет і 109 дронів. Силам ППО вдалося збити 102 ракети та 99 БпЛА. Однак через низку влучань ворога, в Україні знову запровадили графіки відключення світла.
Зазначимо, що сьогодні, 1 вересня, Росія атакувала балістичними ракетами місто Харків. Унаслідок атаки постраждали люди, ТЦ, Палац спорту, відділення "Нової пошти", а також один з енергетичних об'єктів.
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