Графики не действуют. В Киеве и ряде областей начали аварийные отключения света
Фото: в Киеве и ряде областей начали аварийные отключения света (Getty Images)
В Киеве и ряде областей продолжили аварийные отключения света. В других регионах соответствующие ограничения пока не планируются.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
Аварийные отключения ввели в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Черниговской области;
- Житомирской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Сумская область.
"После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения. В других областях Украины отключения не прогнозируются", - пишет пресс-служба.
"Укрэнерго" призывает украинцев и дальше бережливо потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пика.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве могут увеличить продолжительность отключения света.
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