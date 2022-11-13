Графики не действуют. В Киеве и ряде областей начали аварийные отключения света

В Киеве и ряде областей продолжили аварийные отключения света. В других регионах соответствующие ограничения пока не планируются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Аварийные отключения ввели в:

Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Черниговской области;

Житомирской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Сумская область.

"После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения. В других областях Украины отключения не прогнозируются", - пишет пресс-служба.

"Укрэнерго" призывает украинцев и дальше бережливо потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пика.